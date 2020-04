Aislan a todo un pueblo de Neuquén donde el coronavirus se propagó por un asado

El gobierno de la provincia de Neuquén que conduce Omar Gutiérrez ordenó este jueves el aislamiento total de Loncopué, un pueblo ubicado a 250 kilómetros de la capital provincial donde se produjeron dos muertes por el coronavirus y en las últimas horas se confirmaron.

"La dinámica de la emergencia sanitaria por el Coronavirus en Loncopué, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, nos demanda la necesidad de establecer mayores limitaciones de circulación para cuidarnos entre todos y todas", argumentó el gobernador.

Según afirmó Gutiérrez, la medida se dispuso tras analizar la situación con las autoridades de las áreas de Salud y de Seguridad; el intendente de esa localidad Walter Fonseca y los integrantes del Comité de Emergencia en Loncopué.

Ahora, en reunión por videoconferencia con equipos de salud, fuerzas de seguridad, autoridades municipales y provinciales que integran el Comité de Emergencia en Loncopué, analizamos nuevas medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria. #COVID19 — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) April 9, 2020

Las nuevas restricciones regirán desde mañana y hasta el 23 de abril a las 12, y consistirán en prohibir el ingreso y el egreso de personas a la localidad con o sin domicilio en ella, a excepción de casos que ameriten su aprobación por autoridad competente.

"Los locales comerciales no podrán abrir desde el día viernes 10 de abril, a las 13, hasta el martes 14, a las 10", remarcó el gobernador quien explicó que luego, hasta el jueves 23, los comercios podrán abrir entre las 10 y las 16.

El fiscal general de la provincia, José Gerez, dijo a Télam que "al confirmarse 19 casos de coronavirus en un solo día, para una localidad tan pequeña, la fiscal jefa de la circunscripción, Sandra González Taboada, dispuso la restricción de la gente y vehículos para acceder como para salir de la localidad".

Actualmente Loncopué, con una población de 6 mil habitantes, sufrió la muerte de dos hombres y más de 40 contagios de coronavirus.

El fiscal Gerez sostuvo que "la restricción de circulación es para que la gente de la localidad no salga para no propagar el virus, y quien no es del lugar no entre para evitar el contagio".

Y, explicó que "la medida fue adoptada de urgencia, tiene un carácter provisorio y transitorio, y tiende a proteger la salud pública y el interés general".

El fiscal general informó que "se establecieron excepciones para que puedan circular camiones con insumos y combustibles necesarios para poblaciones de la zona norte de la provincia".

También anticipó que "desde la fiscalía se iniciará una investigación tendiente a determinar la responsabilidad penal en la propagación del virus en la comunidad".

Una de las hipótesis apunta a determinar si el 23 de marzo, en plena cuarentena, los dos fallecidos y los más de 40 contagiados que permanecen en aislamiento en sus hogares, participaron de un asado.

"A veces, cuando no se cumple con la cuarentena como corresponde, pasan estas cosas. Esto tiene que servir de experiencia para que la gente de otras localidades entienda que esto no es una joda. Que si te dicen cuarentena, es cuarentena: te tenés que quedar en tu casa, no tenés que recibir visitas ni nada por el estilo. Lamentamos profundamente lo que nos está sucediendo, la pérdida de nuestros vecinos", manifestó este jueves el intendente Fonseca.​