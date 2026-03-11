17°
Miércoles 11 de Marzo de 2026
destacados |
Por Redacción Red43

Juana y Pedro, como si se los hubiese tragado la tierra: a 5 meses de un gran misterio

La pareja de jubilados desapareció el 11 de octubre cuando desde Comodoro Rivadavia se dirigían a Camarones. Solo apareció la camioneta, pero ni rastros de ellos.
Por Redacción Red43

Este miércoles, 11 de marzo, se cumplen 5 meses de la misteriosa desaparición de Juana Morales y de Pedro Kreder, la pareja de jubilados que salieron un 11 de octubre de Comodoro Rivadavia hacia la localidad de Camarones para pasar un fin de semana en ese lugar, pero nunca llegaron.
Días después, la camioneta de Pedro apareció en una zona de Rocas Coloradas, al norte de la ciudad petrolera, pero sin sus ocupantes, pero con todas las pertenencias en su interior. Pese a que se desplegaron toda clase de procedimientos para encontrarlos, ninguno dio resultado positivo. Es como si se los hubiera tragado la tierra. Ni una pista. Nada. Hoy siguen desaparecidos en medio de un gran misterio.

 

El día 6 de este mes, Aldana Botha, hija de Juana Morales, había posteado en sus redes la dolorosa incertidumbre de no saber nada de su madre, pero aprovechó para mostrar su indignación por la muerte de Nino, el vecino de Kilómetro 5, asesinado en su casa.

 

"Otra vez Comodoro se va a dormir con una noticia que duele... Otra familia destruida por la violencia", comentó Aldana sobre la muerte de Nino.

 

"No me voy a cansar de pedir lo mismo: que la verdad salga a la luz, que se investigue BIEN, que haya justicia... Que NADIE se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar", agregó.

 

 

 

 

 

 

