La situación de las municipalidades del interior de la provincia en relación a la generación de energía eléctrica dista mucho de solucionarse.

El problema con los motores que necesitan un recambio y no se ha hecho, ha dado lugar a apagones recurrentes que, hasta la fecha -con la crisis económica que padecemos – difícilmente, en el corto plazo tengan respuestas para estos vecinos de Chubut.

En Corcovado este lunes hubo más de 15 horas consecutivas sin energía eléctrica. Hay que destacar que esta municipalidad también provee de electricidad a Carrenleufú y a Cerro Centinela.

Tecka ya no tiene posibilidad de generar su propia energía. La energía eléctrica de esa localidad ahora viene desde Gobernador Costa.

El motor generador de Tecka -luego de una larga agonía y de muchas horas sin electricidad en la vecina comunidad- hace meses dejó de funcionar. Este sábado nuevamente padecieron de falta de corriente electica durante cuatro horas a la mañana y dos a la tarde.

No hay que perder de vista que estos inconvenientes no solo afectan a los hogares por la correspondiente pérdida de alimentos a causa de la cadena de frio rota, además de las molestias que trae la falta de energía eléctrica para la vida diaria. También los comercios se afectan en gran medida. Esta realidad –que nunca dejo de preocupar a los que viven en estos lugares- es ahora mucho más dramática teniendo en cuenta el agravamiento económico que sufre el país y la provincia, donde la pobreza hace estragos.

La provincia que no tiene soluciones para viejos problemas y ahora también padece un recrudecimiento del Covid-19. De no tener ningún caso pasamos a circulación comunitaria en pocos días, la apertura que vivieron las ciudades chubutenses, de nuevo vuelve atrás en gran parte de ellas. La economía que está en su peor momento en décadas, no puede pensar en reactivarse, con este estado de cosas.

¿Cuál es el panorama, entonces, para estas comunidades que encima de todo también se quedan sin electricidad?

No hay respuestas. La provincia no tiene recursos para cubrir las necesidades básicas de gran parte de los chubutenses. Y hay algo peor: no existe un solo proyecto, al menos no se conoce, para recuperar –aunque sea un poco- la calidad de vida de los chubutenses.

