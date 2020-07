El fiscal Carlos Richieri se refirió a la audiencia de control de detención contra José Vargas, imputado por acoso, amenazas, lesiones y desobediencia. Ayer fue detenido tras una denuncia efectuada el lunes y la fiscalía busca que permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

"De los antecedentes que yo leí, tengo la sospecha de que va a ser favorable para nosotros y vamos a poder continuar con un proceso penal contra él y perseguir una condena. Ahora el juez se tomó un cuarto intermedio de una hora para resolver si le da esta prisión preventiva por 30 días", sostuvo Richieri. "La defensa expuso que los hechos no ocurrieron como nosotros decíamos y mostraron un video. Es gracioso porque en el medio se lo ve a él arrojando piedras, estamos esperando que la resolución de doctor Colabelli sea favorable para la Fiscalía y para la víctima que muy valientemente estuvo hoy en la audiencia", comentó el fiscal.

"Se trata de un solo hecho que tiene multiplicidad de enfoques penales. Él tenía una prohibición de acercamiento y se acercó, esto ya se transforma en una desobediencia, pero además le realizó amenazas con una intención de que levante una denuncia, si no lo hacía la iba a matar. Esto se llama coacción, cuando se utiliza la amenaza para lograr que la víctima haga o deje de hacer algo, es muy grave, y tiene otro agravante que es el empleo de armas".

Agregó que hay lesiones a partir de esto, que resta calificar como leves o graves. Asimismo, se pidió una junta médica para determinar si Vargas es insano mentalmente o no, sobre lo que Richieri indicó: "El cuerpo médico forense depende del Poder Judicial. Nosotros solicitamos al juez una medida que creo que es esencial para poder continuar". "Es necesario saber sobre la capacidad de la persona, si un autor tiene menos 16 años en el momento de la denuncia sabemos que no vamos a poder avanzar, pero si una persona como Vargas en algunos antecedentes ha surgido la posibilidad de que el no es capaz, valoramos si en el momento fue capaz de entender o no lo que estaba haciendo", detalló.

"No se discute el hecho acá, se discute si existen riesgos necesarios para que se aplique esta prisión preventiva, si hay riesgos procesales por los cuales no podemos continuar o si la víctima está en riesgo. Se dieron todas estas situaciones", consideró. Sobre la estrategia de la defensa, reveló: "Se habló de un video que filmó un chico que estaba muy nervioso, en el que se ve la conducta que estaba teniendo y se ve la violencia de esta persona. Lo utilizaron para demostrar que no había la violencia que la fiscalía dijo pero se lo ve agarrando una piedra". Añadió que "niegan los hechos de la manera que fueron descritos, los minimiza a una situación donde hubo una pelea de bolas de nieve e incluso utilizaron el argumento desagradable para esta época donde la víctima está provocando al agresor y entonces está justificado".

"Le vamos a pedir al juez esto, que arme una junta médica para definir cómo vamos a continuar".

Por otro lado, sobre los incidentes y las amenazas de la familia de Vargas antes de la audiencia, remarcó que también debe ser investigado penalmente y tomarán la denuncia al respecto.