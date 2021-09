Chubut: Ya no pedirán el test negativo para ingresar por avión o colectivo

El Ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que "quedan pocas medidas vigentes a excepción de los cuidados que se piden. El requisito de PCR o test de antígenos, vamos a sacar una Resolución para levantar esas medidas".

En tanto, explicó que "primero mandaremos las notas a Aerolíneas Argentinas y se dará la resolución correspondiente para ya levantar esas medidas", confirmó el Ministro de Salud, Fabián Puratich.

El funcionario provincial manifestó que seguirán "con las medidas para los viajeros del exterior, se mantiene el aislamiento por ahora porque nos permite seguir evitando que la variante Delta circule". Para el funcionario estas medidas permitieron bloquear el único caso registrado en Chubut, que se produjo "después de tanto tiempo de ingresada la variante al País".

Sobre la posibilidad de solicitar el certificado de vacunación para el ingreso, Puratich señaló que "la vacuna no es obligatoria, nosotros como Estado no podemos pedir como algo obligatorio algo que no es obligatorio".

Fuente: Radio3