La causa "Ñoquis Calientes" cerró otro capítulo con condenas confirmadas por la Justicia

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra Cecilia Torres Otarola y los otros imputados en la causa “Ñoquis Calientes”, al declarar improcedentes las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas. De esta manera, quedó firme la sentencia dictada por la Cámara en lo Penal de Trelew en junio de 2025.

La resolución corresponde al expediente tramitado ante la Oficina Judicial de Rawson y lleva las firmas de los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto al juez de Cámara Martín Roberto Montenovo.

La investigación y el juicio estuvieron encabezados por el fiscal general Omar Rodríguez, actual titular de la Fiscalía de Trelew.

Qué resolvió el Superior Tribunal

Las presentaciones extraordinarias habían sido impulsadas por la defensora Florencia Ana Aida Barba, en representación de Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, y por el abogado Romano Cominetti, defensor de Cecilia Torres Otarola.

El máximo tribunal provincial resolvió rechazar todos los planteos y confirmó íntegramente la sentencia N° 78/2025 de la Cámara en lo Penal de Trelew. Además, las impugnaciones fueron declaradas improcedentes con costas.

Con esta decisión judicial, quedaron firmes las condenas dictadas contra la exfuncionaria y el resto de los acusados.

Los hechos investigados en la causa “Ñoquis Calientes”

La causa investigó distintas maniobras ocurridas mientras Cecilia Torres Otarola se desempeñaba primero como diputada provincial y luego como ministra de Desarrollo Humano y Familia del Chubut.

Según determinó la Justicia, cuando era legisladora exigía a sus asesores la entrega de aproximadamente la mitad de sus salarios. El dinero era canalizado a través de Silvana Cañumil y posteriormente transferido a cuentas vinculadas a Torres Otarola.

El Superior Tribunal entendió que esa conducta constituyó el delito de concusión, ya que la exigencia se realizaba aprovechando el cargo que ocupaba.

Además, durante su paso por el Ministerio, designó a Mara Lorena Rodera como Directora General y a Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles como directores provinciales. Todos tenían domicilio en Buenos Aires y, de acuerdo con la sentencia, nunca cumplieron funciones efectivas.

Para el tribunal, esas incorporaciones configuraron fraude a la administración pública porque se utilizaron designaciones con supuesta idoneidad para sumar personas al sistema de haberes provincial sin contraprestación laboral.

Las penas que quedaron firmes

La Cámara en lo Penal de Trelew había condenado a Cecilia Torres Otarola a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de costas judiciales.

En tanto, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles fueron condenados a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar funciones públicas.

Con el rechazo de los recursos extraordinarios por parte del Superior Tribunal de Justicia, la sentencia quedó definitivamente firme.

O.P.