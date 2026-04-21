Grave denuncia en hospital rural: Una enfermera fue víctima de abuso y piden justicia

Un caso de abuso sexual en el hospital de José de San Martín fue denunciado en las últimas horas en la localidad chubutense. La víctima es una enfermera del Hospital Rural Dr. Roberto Gandini, quien aseguró haber sido agredida por un paciente mientras cumplía sus tareas.

El hecho ocurrió cuando la trabajadora se encontraba sola y se disponía a asistir a un hombre. En ese contexto, según la denuncia, el paciente la manoseó, lo que derivó en la intervención inmediata de autoridades.

Intervención judicial y medidas de protección

Tras lo sucedido, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, lo que dio lugar a la actuación del Ministerio Público Fiscal. La causa fue caratulada como “abuso sexual simple” y se encuentra en etapa de investigación.

Como parte de las primeras medidas, se dispuso una restricción de acercamiento para proteger a la denunciante, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso genera preocupación por la gravedad del hecho, y también por el ámbito en el que ocurrió: un espacio de atención sanitaria.

Pronunciamiento del hospital

Luego de que trascendiera la denuncia, la comunidad del hospital difundió un comunicado público en el que expresó su postura frente a lo ocurrido.

En el mensaje, el personal manifestó su “más profundo repudio” ante el hecho de violencia sexual y expresó su “total solidaridad y apoyo incondicional a la víctima”, remarcando que no se encuentra sola.

Además, el comunicado incluyó un reclamo para que la investigación avance y se determinen responsabilidades. “Exigimos justicia y castigo para el responsable”, señalaron.

O.P.