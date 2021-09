El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, repudió los hechos ocurridos en la noche de este martes en un local partidario de Juntos por el Cambio en la ciudad de Trelew.

“Repudio profundamente las agresiones sufridas en el local de Juntos por el Cambio. Estas manifestaciones violentas atentan contra la democracia y la paz que necesitan los chubutenses”, manifestó el Gobernador.

En el marco del acto de apertura de sobres para la pavimentación de la ruta provincial N° 71, el Gobernador indicó que “quiero hacer un repudio enérgico con lo que ocurrió ayer con el local partidario de Juntos por el Cambio, esto no tiene que ocurrir en nuestra provincia y lamentablemente un sector apuesta a la violencia, a que no haya paz, y no funciona así la democracia, funciona con entendimientos, con disensos pero siempre con respeto”.

“Ya di las instrucciones para que se encuentre cuanto antes a los responsables de ese aberrante acontecimiento que no nos hace bien a los chubutenses ni a la democracia. Así no se ganan las elecciones, se ganan debatiendo y con propuestas”, expresó Arcioni.