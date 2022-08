El Ministerio de Salud del Chubut, a través del Área Programática de Salud Esquel, informó este martes que se confirmó un nuevo caso de Hantavirus correspondiente a un hombre de 59 años de edad, que es residente de la comuna rural de Cerro Centinela y actualmente se encuentra internado en el Hospital Zonal de Esquel.

El Dr. Emiliano Biondo, en conferencia de prensa, indicó que el hombre de 59 años de edad, fue derivado con sospecha de hantavirus. La persona está vinculada al caso de la niña fallecida por hanta en el mes de julio: "estaba cumpliendo aislamiento y comenzó con síntomas. Fue derivado al Hospital Zonal Esquel, donde se confirmó el caso".

"Ya podemos transmitir que es un nuevo caso de hantavirus relacionado al caso anterior. Estamos en una situación donde el paciente se encuentra en estado reservado. Aún no está con asistencia respiratoria; se toman todos los cuidados críticos y las medidas para actuar rápidamente"

En este marco, recalcó que el nuevo caso es familiar directo de la niña y que realiza tareas rurales: "el contacto con la exposición ambiental está presente; por lo que se sospecha que el contagio fue ambiental".

Por su parte, Lorena Carrasco, trabajadora de Salud en terreno, informó que hay cuatro convivientes aislados y un personal de salud que estuvo involucrado en el traslado del paciente. Cumplieron un aislamiento previo por ser contacto estrecho de la niña; se les hizo PCR que dieron negativo y ahora deben retomar el aislamiento a partir de la confirmación del nuevo caso. Se les hace un seguimiento desde el puesto sanitario de Cerro Centinela".

También recordó tomar los recaudos a todas aquellas personas que trabajan manipulando leña, manipulando pasto o recorriendo el campo: "se sugiere usar barbijo".

Gustavo Martínez, del Área Programática comentó el procedimiento de trampeo para capturar a los roedores, que se realizó luego del caso detectado en julio. Este trabajo se hace para poder sacar sangre al roedor y mandar la muestra al Instituto Malbrán.

"Se colocaron las denominadas trampas noche y se capturaron 29 roedores en distintos puntos del lugar. Cerca de la vivienda hay estructuras edilicias de madera, como la leñera, donde colocamos 10 trampas y atrapamos 8 roedores; uno de ellos, positivo. Además, a unos 10 metros hay otro galpón, donde se guarda el pasto; allí se capturó un roedor colilargo hembra, también positivo. Se está estudiando todo en el Instituto Malbrán con mucha premura"

Biondo remarcó el trabajo que se viene realizando para evitar la aparición de nuevos casos ambientales, destacando la prevención en la comunidad: "hay muchas personas que no saben que el contagio no es solo interhumano. Hay que tener cuidados con la higiene de manos y de los alimentos; el traslado de basura, el acopio de leña, etc.".