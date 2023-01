- Por Carlos Guajardo -

Dos períodos al frente de la municipalidad de Puerto Madryn y ahora completando el de vicegobernador, validan las pretensiones de Ricardo Sastre de ir por la gobernación. Él mismo lo afirma en su diálogo exclusivo con Red 43, además de exponer sus ideas para ir modelando un Chubut mejor. La gestión, la producción, el desarrollo industrial, el potencial humano, la reivindicación de la familia como eje de cualquier intento de concretar sueños, figuran en su agenda futura. El 2023 ya está en marcha como están en marcha las campañas electorales. Todo tiempo en política es corto. Puede decirse que un día valen por cuatro y por eso los plazos se acortan y los candidatos salen a marcar territorio. Sastre es uno de ellos.

-¿Ya es decisión tomada la de ir por la gobernación?

-Hace mucho tiempo que vengo caminando con ese rumbo. Hemos manejado los tiempos como corresponden y llegó el momento de comenzar a decirlo con todas las palabras. Es mi intención y la de gente que me acompaña desde hace tiempo. Nadie me tuvo que convencer de nada. Es mi convicción. Y siempre mis convicciones trato de llevarlas adelante.

-Es una carrera que no va a ser fácil

-Nada es fácil en la vida. Lo que uno debe hacer es enfrentar todos los desafíos que se le presenten. Yo creo en la gente. Y siento que hay mucha gente que cree en mi. Entonces debo responder a esa confianza. Esto no ha sido algo que nació de un repollo, como se dice comúnmente. Hay un recorrido extenso y hay ganas de dar respuestas. De provocar que mucha gente vuelva a recuperar la fe en el futuro. A recuperar y hacer realidad sus sueños. De eso se trata.

-¿Está con la idea conformar un frente, una coalición o como se lo quiera llamar para enfrentar las elecciones de este año?.

-Siempre fuimos frentistas. No es una cuestión de oportunidad u oportunismo. No veo por qué ahora tenemos que cambiar.

-La oposición de Juntos por el Cambio asegura que va a recuperar la provincia.

-No hablo de la oposición, por ahora. Ellos tuvieron la oportunidad a nivel nacional. Creo que todo está a la vista.

-Hay sectores que impulsan al intendente de Comodoro Rivadavia también candidato a gobernador. Y dijo que le gustaría sumarlo a usted a su proyecto. ¿Qué opina?

-Que sería muy bueno. Luque está en condiciones de ser un buen vicegobernador en la fórmula.

-Es una chicana…

-No, Sastre-Luque, ¿no suena bien?

-Hace pocos días el presidente del PJ Carlos Linares invirtió la fórmula.

-Todos pueden opinar. No está mal que lo hagan. Lo bueno sería que antes consulten. O dialoguen. Porque en definitiva parte de la política es eso: diálogo. Al menos, así lo entiendo.

-Semanas atrás hubo una reunión entre el gobernador Arcioni, Luque y usted, ¿hablaron de estas cosas?

- Fue una reunión de compañeros, amigos. De políticos. Lo que se habló allí queda entre nosotros. No es bueno salir a contar cosas que se conversan en ese tipo de encuentros. Es lo que pienso, parte de mi conducta. Lo bueno es que hablamos. Tenemos bien claro como son las cosas. Se la resumo en una frase del Martín Fierro: “Si entre ellos se pelean…”

-¿Cuáles son los ejes de su propuesta?

-Lo primero es la gestión. Es la misión principal de un gobernante. No pasar ni un día sin gestionar. Porque de ello vienen los resultados. No hay que sentarse a mirarse el ombligo. Hay que golpear puertas, lograr lo que nosotros no podemos porque depende de otros. Como el gobierno nacional. Hay que aprender a golpear puertas. Pero no por el solo hecho de golpearlas. Hay que ir con proyectos, con cosas que tienen más que ver con la agenda de la gente que con la agenda de la política.

-Eso se dice siempre pero muy pocas veces se cumple.

-Nunca dije ni digo cosas que no voy a cumplir. Mis períodos en Madryn lo demuestran. Y lo bueno es que tuvieron y tienen una continuidad. La producción, el desarrollo industrial, potenciar el turismo. Tenemos todo, pero siempre nos quedamos sin nada. Todo eso genera empleo. Y el empleo es clave para la vida de las familias. El bienestar de las familias es la base de una sociedad organizada, del respeto, del crecimiento. Y por qué no de la felicidad de un pueblo. Por eso, quiero un Chubut altamente productivo, tenemos que ir para adelante. Tengo equipos trabajando en proyectos superadores. Nada de magia. Nadie en un gobierno puede golpear una galera con una varita y sacar conejos. Quien diga eso, miente.

-Habló de gestión, ¿Cuáles son sus prioridades?

-Prioridades deben ser todas para un gobernante. Y es el gobernante quien debe establecer el orden. Hay muchas cosas para trabajar. Para hacer. Dije que tenemos un potencial turístico importante y en eso es vital la conectividad. Lo hemos logrado en Madryn en poco tiempo. Y llegará el turno de otros lugares. Esquel, por dar un ejemplo. La cordillera debe tener más vuelos. Y tenemos que tener conexiones no sólo con Buenos Aires, también con otras provincias. Es una de las ideas porque el turismo es una inagotable fuente de ingresos y de puestos de trabajo.

-Y el sector productivo?

-Ya lo dije que está en la agenda en un lugar clave. Los productores se deben sentir acompañados. Siempre. No cuando alguna desgracia natural los condene a perder lo que tienen. Porque eso es ir detrás de los problemas. Y nuestra intención es adelantarnos, ir siempre un paso adelante. Como muestra, hace poco estuvimos con productores de toda la provincia en San Pablo, Brasil, con resultados muy buenos.

-Debe tener en cuenta que la situación económica del país no es la mejor.

-Claro que si. Pero eso no es un resorte nuestro. No podemos desde Chubut parar la inflación. Pero si podemos usar la imaginación y hasta la audacia para que la gente sienta menos ese golpe. Confío en que las cosas van a ir mejorando.

-¿Promete un Chubut mejor?

-Hemos salido con el actual gobierno de situaciones muy complejas. Estuvimos al borde del precipicio, pero no caímos. Hicimos un gran esfuerzo. De todas maneras, hago una aclaración: yo no hago promesas. Asumo compromisos.