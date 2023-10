El vicegobernador electo de Chubut, Gustavo Menna, reiteró el acompañamiento a Fabiana Vázquez en su candidatura a diputada nacional.

"La hemos visto y hemos acompañado caminando toda la provincia. Tenés candidatos que no han abierto la boca, que no te dicen lo que piensan, que no dicen lo que van a hacer, que no han tenido presencia territorial. A Fabiana la hemos visto en todos lados, hemos tenido el honor de acompañarla", sostuvo.

Destacó que "es un mujer que le va a poner todo a su gestión" y que lo ha demostrado en los diferentes cargos que ocupó dentro de la función pública.

"Va a ser una muy buena representante legislativa para la provincia de Chubut", concluyó.