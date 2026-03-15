Trevelin: abren inscripciones para el taller de alfarería "Renacer Alfarero"

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin ha lanzado una nueva propuesta formativa y artística destinada a fortalecer los saberes tradicionales y el desarrollo cultural en las comunidades rurales. Bajo el título "Chouyun Wizufe - Renacer Alfarero", el taller de alfarería busca convocar a vecinos y vecinas interesados en el arte de trabajar con arcilla para rescatar técnicas ancestrales y promover la expresión creativa local.

El espacio será dictado por la maestra Almendra Mabel, quien llevará esta propuesta a tres puntos estratégicos de la región: Sierra Colorada, Lago Rosario y Los Cipreses. La iniciativa forma parte de las políticas de descentralización de la oferta cultural, permitiendo que los parajes cuenten con espacios de formación propios sin necesidad de trasladarse al centro urbano.

Inscripciones y metodología

El periodo de inscripción ya se encuentra abierto y los interesados tienen tiempo para anotarse hasta el 31 de marzo. El trámite debe realizarse personalmente en los Centros Comunitarios de cada uno de los parajes mencionados.

Una de las particularidades de este taller es su flexibilidad y búsqueda de consenso con la comunidad, ya que los días y horarios específicos del dictado no están predefinidos. Los mismos serán establecidos oportunamente entre la tallerista y el grupo de inscriptos, asegurando así que la mayor cantidad de interesados pueda participar activamente de las clases.

Esta propuesta cultural representa no solo un espacio de aprendizaje técnico, sino también una oportunidad para el encuentro comunitario y la valorización de la identidad alfarera de la zona cordillerana.













M.G