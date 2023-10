Este sábado 7 de octubre en horas de la mañana, personas de la Comisaría Segunda intervino ante el aviso del hallazgo de un cuerpo en la calle Magallanes al 1600 de la ciudad.

El 2do Jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, dialogó con Red43 y se refirió al hecho.

"Ante el contexto del hallazgo, esta cuestión se incausó no dejando ninguna cuestión al azar, respecto a que podríamos encontrarnos o no ante un delito", dijo Melipil y señaló: "el examen inicial y el abordaje que tuvo el personal de Criminalística y la DPI de la ciudad, no se detectó ningún indicio de criminalidad ya sea en el lugar del hallazgo o del cuerpo de la persona".

Asimismo, indicó que también se "llevó a cabo otras diligencias ya con la intervención de la Fiscalía de la ciudad de Esquel. Conforme a lo que se adelantó del informe preliminar después de concretar la autopsia, no se ha encontrado ningún indicio que los posicione sobre una muerte violenta".

De esta manera, el comisario resaltó: "Estamos hablando de alguna cuestión natural".

"No estamos en presencia de algún hecho violento, conforme a lo que se pudo determinar es que por ahí se desorientó, llegó al lugar y por esas cuestiones apareció en ese sitio", contó.