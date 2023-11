Carlos Díaz Mayer se refirió al rechazo del pedido de imputación a uno de los acusados del caso de la muerte del vecino Tino John en Lago Puelo.

El fiscal explicó que no había “elementos suficientes” para avanzar con el planteo de la querella. “Lo presenté el viernes después del mediodía. Las querellas habían planteado la posibilidad de ampliar la imputación contra otros funcionarios policiales” en alusión al resto del personal que intervino en el procedimiento incluido el jefe del Grupo Especial de Operaciones Policiales, el jefe de la Comisaría de El Hoyo y el oficial jefe que intervino junto al imputado.

“Entiendo que no hay elementos suficientes para avanzar respecto a ellos; las querellas igualmente tienen la posibilidad procesal de revisar esa decisión; el juez de la carpeta puede evaluar lo que yo plantee y escribí. A partir de eso está la posibilidad de pedir la revisión del archivo o de no hacer lugar a la apertura y continuar por los canales procesales para poder avanzar con la imputación. Si es probable o posible y el juez lo decide, no avanzará o se le dará traslado al Procurador General de la Provincia para resuelva”, dijo.

Confirmó que en el mismo escrito, se planteó además el sobreseimiento del oficial Moggiano. “No había elementos para avanzar con la acusación y sin perjuicio del caso, las querellas tienen la posibilidad al haberse iniciado la imputación, puede avanzar de manera autónoma con la imputación y entendieron necesario pedir una prórroga de cuatro meses en los que podrán avanzar con la imputación e inclusive, ir a juicio de manera autónoma como querellantes”. Además, agregó que los querellantes podrían avanzar sobre la imputación de Moggiano y avanzar ante un eventual juicio.

Al reflexionar sobre los términos de su fundamentación, explicada en un escrito de 36 carillas, en las entiende que hay un cumplimiento del deber por parte del sargento y que actuó como debía, dentro del marco de la ley. “Hay una serie de fallos y jurisprudencia del país donde entienden que habría algunas posibilidades de avanzar sobre una imputación por una legítima defensa aunque es una cuestión muy técnica. No hubo un error por parte del sargento y actuó dentro del marco que permite la ley. Estaba cumpliendo con lo que la ley le marca y a partir de eso, plantee el sobreseimiento y la jueza tiene que resolver”.

Díaz Mayer resaltó que con una ambulancia en el lugar y en el momento de los hechos “no hubiera sido otro el desenlace porque el médico no hubiera obligado a la persona a no disparar como lo hacía cuando se presentó personal policial en el lugar. A la Policía no se la recibe a tiros. El personal actuó en cumplimiento del deber e hizo lo que debía haber hecho ante ésta situación”.

“La querella pidió cuatro meses más para la ampliación de la investigación, cuyo plazo ya está corriendo y dos jueces entendieron que esto correspondía. En éste lapso o antes, se tiene la posibilidad de plantear la acusación o de manera independiente, poder avanzar a juicio y eventualmente, pedir la formulación de un juicio con una acusación para que se puedan resolver o ventilar todas las situaciones que se dieron en el marco de la investigación”, dijo Díaz Mayer.

Díaz Mayer admitió haber solicitado una tercera pericia “para desempatar” entre una suma de informes dispares. “Las querellas están habilitadas para poder avanzar sobre un eventual juicio, tienen la posibilidad de avanzar; presentar la acusación para saber si se está en lo correcto o no”, finalizó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Fuente Jornada