Independiente jugó dos encuentros por el torneo de la Asociación de Básquet de Bariloche

Una victoria y una derrota. Mejor dicho, una victoria y un aprendizaje. Esta es la cosecha del paso de Independiente Deportivo por Bariloche en el marco de la tercera fecha del torneo de básquet “Víctor Cabral” que organiza precisamente la Asociación de Bariloche.

En el primero de los encuentros fue derrota ante Municipal III por 74 a 58, en tanto la victoria fue ante Municipal II por 55 a 21.

De esta manera, el elenco dirigido por Leo Dacunda dio un paso más en el eterno aprendizaje de estos chicos, cuyas familias hacen un esfuerzo por demás importante para que puedan participar en un torneo de envergadura.

Recordemos que tanto Independiente Deportivo, como Carossi Básquet, están participando en el torneo de la Asociación de Bariloche donde se están midiendo ante los equipos de New Lawn, Pehuenes, Esc. Municipal N° 2, Carpinteros del Sur, Esc. Municipal N° 3, Deportivo Nahuel, CUBA y CEF 8.