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Por Redacción Red43

Esquel celebrará el 25 de Mayo y el aniversario de La Trochita con un acto central

La actividad se realizará este 25 de mayo en el predio de La Trochita, donde se conmemorarán los 216 años de la Revolución de Mayo y el 81° aniversario del histórico Viejo Expreso Patagónico.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel y el Viejo Expreso Patagónico invitan a la comunidad a participar del Acto Central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y el 81° aniversario de La Trochita, en una jornada que combinará historia, identidad y orgullo patagónico.

 

El encuentro tendrá lugar el próximo 25 de mayo de 2026 a las 11:00 horas en el predio de La Trochita, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la historia ferroviaria de la región.

 

Desde la organización destacaron que la propuesta busca reunir a vecinos y visitantes en una fecha patria especial, celebrando no solo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, sino también los 81 años del histórico Viejo Expreso Patagónico, ícono cultural y turístico de Esquel.

 

“Nos uniremos en una jornada de historia, identidad y orgullo patagónico en un lugar que nos define”, expresaron en la invitación oficial al evento.

 

 

 

 

R.G

 

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