Esquel celebrará el 25 de Mayo y el aniversario de La Trochita con un acto central

La Municipalidad de Esquel y el Viejo Expreso Patagónico invitan a la comunidad a participar del Acto Central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y el 81° aniversario de La Trochita, en una jornada que combinará historia, identidad y orgullo patagónico.

El encuentro tendrá lugar el próximo 25 de mayo de 2026 a las 11:00 horas en el predio de La Trochita, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la historia ferroviaria de la región.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca reunir a vecinos y visitantes en una fecha patria especial, celebrando no solo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, sino también los 81 años del histórico Viejo Expreso Patagónico, ícono cultural y turístico de Esquel.

“Nos uniremos en una jornada de historia, identidad y orgullo patagónico en un lugar que nos define”, expresaron en la invitación oficial al evento.

R.G