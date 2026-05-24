-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 24 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
24 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Regimiento de Exploración 3 abrirá sus puertas a la comunidad con una jornada especial en Esquel

La actividad será el 27 de mayo. Habrá exhibiciones militares, recorridos guiados, actividades recreativas para estudiantes y propuestas para conocer el trabajo del Ejército Argentino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo 27 de mayo, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” de Esquel abrirá sus puertas a la comunidad en una jornada especial destinada a vecinos, estudiantes y familias, con el objetivo de acercar el trabajo diario del Ejército Argentino a la población.

 

La propuesta se desarrollará en las instalaciones del Regimiento con entrada libre y gratuita, y permitirá a los asistentes conocer parte de las capacidades operacionales, actividades de instrucción y tareas de apoyo comunitario que la institución lleva adelante en la región.

 

Durante la jornada se realizarán exhibiciones de vehículos y material militar, demostraciones de adiestramiento, muestras históricas y recorridos guiados por distintos sectores de la unidad. Además, se brindará información sobre la oferta educativa y las posibilidades de incorporación al Ejército Argentino.

 

 

 

Entre las actividades previstas también habrá propuestas recreativas dirigidas a estudiantes de escuelas primarias, como prácticas de enmascaramiento, pistas de obstáculos, tirolesa y otras experiencias pensadas para que niños y niñas conozcan de forma didáctica algunas de las tareas que realiza el Ejército.

 

Desde la institución señalaron que el objetivo es fortalecer el vínculo con la comunidad, compartir espacios de encuentro y dar a conocer el trabajo que se desarrolla en el territorio. Asimismo, participarán personal militar, veteranos de guerra y representantes de distintas instituciones locales.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "La Politécnica es una gran familia"
2
 La Feria Patria ya se vive en Esquel
3
 Camila Pastas, una tradición familiar que crece con nuevos sabores en Esquel
4
 Esquel celebrará el 25 de Mayo y el aniversario de La Trochita con un acto central
5
 El Regimiento de Exploración 3 abrirá sus puertas a la comunidad con una jornada especial en Esquel
1
 Independiente jugó dos encuentros por el torneo de la Asociación de Básquet de Bariloche
2
 El Regimiento de Exploración 3 abrirá sus puertas a la comunidad con una jornada especial en Esquel
3
 Trevelin: La Escuela N°18 es patrimonio histórico provincial
4
 Está abierta la inscripción al Registro Provincial de Aspirantes a Becas de Formación Docente
5
 Chubut se prepara para una nueva Temporada de Ballenas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -