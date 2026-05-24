El Regimiento de Exploración 3 abrirá sus puertas a la comunidad con una jornada especial en Esquel

El próximo 27 de mayo, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” de Esquel abrirá sus puertas a la comunidad en una jornada especial destinada a vecinos, estudiantes y familias, con el objetivo de acercar el trabajo diario del Ejército Argentino a la población.

La propuesta se desarrollará en las instalaciones del Regimiento con entrada libre y gratuita, y permitirá a los asistentes conocer parte de las capacidades operacionales, actividades de instrucción y tareas de apoyo comunitario que la institución lleva adelante en la región.

Durante la jornada se realizarán exhibiciones de vehículos y material militar, demostraciones de adiestramiento, muestras históricas y recorridos guiados por distintos sectores de la unidad. Además, se brindará información sobre la oferta educativa y las posibilidades de incorporación al Ejército Argentino.

Entre las actividades previstas también habrá propuestas recreativas dirigidas a estudiantes de escuelas primarias, como prácticas de enmascaramiento, pistas de obstáculos, tirolesa y otras experiencias pensadas para que niños y niñas conozcan de forma didáctica algunas de las tareas que realiza el Ejército.

Desde la institución señalaron que el objetivo es fortalecer el vínculo con la comunidad, compartir espacios de encuentro y dar a conocer el trabajo que se desarrolla en el territorio. Asimismo, participarán personal militar, veteranos de guerra y representantes de distintas instituciones locales.

R.G