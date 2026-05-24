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Por Redacción Red43

La Feria Patria ya se vive en Esquel

La propuesta comenzó este sábado 23 de mayo y se extenderá hasta el lunes 25 con más de 90 puestos, espectáculos, cocina en vivo y el desafío de elaborar la empanada más grande.
Por Redacción Red43

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La Feria Patria comenzó este sábado 23 de mayo en Esquel con una amplia propuesta de gastronomía, emprendedores, música y actividades culturales en el predio de la Sociedad Rural. El evento continuará hasta el lunes 25, en el marco del fin de semana patrio.

 

 


La iniciativa reúne a más de 90 emprendedores y productores locales que ofrecen una variada propuesta de productos regionales, artesanías y comidas típicas. Además, los visitantes pueden disfrutar de espectáculos musicales, danzas tradicionales y clases de cocina en vivo, en un espacio pensado para compartir costumbres y sabores argentinos.

 

 


Uno de los principales atractivos de esta edición es la participación de Baruch, que impulsará una propuesta especial con el objetivo de batir el récord de la empanada más grande, sumando un ingrediente distintivo a la celebración.

 

 


Durante todo el fin de semana largo, vecinos y turistas podrán acercarse al predio de la Sociedad Rural de Esquel para recorrer los distintos stands y participar de una agenda que combina producción local, gastronomía y espíritu patrio.

 

 

 

 

 

R.G

 

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