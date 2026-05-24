Camila Pastas, una tradición familiar que crece con nuevos sabores en Esquel

Desde hace más de una década, Camila Pastas se convirtió en un clásico para muchas familias de Esquel que buscan una comida rápida, casera y de calidad. El emprendimiento, encabezado por Javier Rosales Markaida, nació en 2013 y, con el paso de los años, fue creciendo tanto en producción como en variedad de sabores.



“Nosotros estamos del 2013 a hoy, hemos crecido un poco en producción, innovando sabores nuevos, trabajando en materias primas nuevas, de calidad, pero así estamos desde el 2013”, señaló Rosales Markaida al repasar el recorrido del comercio.



El movimiento en el local suele intensificarse cerca de los horarios de almuerzo y cena, aunque durante el invierno las costumbres cambian. “Se estila más cerca de los horarios centrales, cerca de mediodía a la hora del almuerzo, a la noche a la hora de la cena, si bien cambian los horarios ahora en invierno, donde es más temprana la tarde, tipo 8 ya la gente empieza a buscar para regresar temprano a los hogares”, explicó.



En cuanto a las preferencias de los clientes, aseguró que no hay una sola pasta protagonista, sino que la demanda es variada. Ñoquis, tallarines, lasañas y sorrentinos forman parte de la oferta habitual, con opciones innovadoras que se fueron sumando con el tiempo.



“Tenemos variedad de ñoquis, tallarines, lasañas, sorrentinos con diferentes sabores. Hemos implementado hace un poco tiempo de cordero, fugaceta, también hacemos de langostino a pedido y de trucha más cuando se acerca la temporada de turismo, porque la gente requiere sabores autóctonos de la zona, pero en general se mueve todo”, comentó.



El local atiende de lunes a lunes con un amplio horario. “Estamos a la mañana de las 9.30 hasta las 14.30 o 15.00, y a la tarde de 17.30 a 22.30. En realidad hacemos de corrido porque yo siempre me quedo preparando los rellenos y las masas para iniciar la jornada de la tarde”, relató.



Si bien históricamente el domingo era el día de mayor movimiento, Rosales Markaida sostuvo que los hábitos cambiaron. “Hoy nos encontramos con una realidad distinta: trabaja el matrimonio, entonces es algo rápido para hacerlo, pasan por su pasta al mediodía y regresan al trabajo sin que les lleve mucho tiempo cocinar”, explicó.



El emprendimiento comenzó siendo una iniciativa familiar entre él, su esposa y una prima, y con el tiempo fue sumando colaboradores. “Es un emprendimiento familiar donde arrancamos mi señora, yo y una prima, fuimos incorporando gente y hoy somos tres o cuatro personas que trabajamos constantemente”, destacó.



Con 13 años de trayectoria, el objetivo es seguir apostando al crecimiento dentro de Esquel. “Yo creo que sí, vamos por 13 años más y un poco más. Es lo que hago desde hace mucho tiempo, nos gusta y la idea es el día de mañana podernos ampliar dentro de la localidad”, expresó.



Finalmente, dejó un mensaje de agradecimiento para quienes acompañan el proyecto desde sus inicios: “Aprovecho para saludar a todos nuestros clientes y agradecerles todos estos años que nos han acompañado. Vamos por 13 o 20 años más”.

R.G