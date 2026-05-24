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24 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Está abierta la inscripción al Registro Provincial de Aspirantes a Becas de Formación Docente

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de junio y permitirá acceder a becas destinadas a cursos de desarrollo profesional y capacitaciones aranceladas con auspicio ministerial para el segundo semestre del ciclo lectivo 2026.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación y por intermedio del área de Desarrollo Profesional de la Dirección General de Educación Superior, informa que desde el viernes 22 de mayo y hasta el próximo 22 de junio permanecerá habilitado el Registro Provincial de Aspirantes a Becas, destinado a docentes interesados en acceder a propuestas de formación aranceladas que cuentan con auspicio ministerial durante el segundo semestre del ciclo lectivo 2026.

 

La inscripción deberá realizarse de manera previa y obligatoria mediante un formulario digital, con carácter de Declaración Jurada, en el que cada aspirante deberá seleccionar el Eje Estratégico de interés para su capacitación.

 

 

 

Criterios y condiciones de acceso

 

El Anexo X de la Resolución ME N° 93/2026 establece los criterios, cupos y condiciones para el otorgamiento de las becas. En ese sentido, la normativa contempla como criterio prioritario a los docentes noveles, entendiendo por tales a quienes se encuentren transitando sus primeros años de ejercicio profesional y posean hasta cinco años de antigüedad en el sistema educativo jurisdiccional.

 

Desde la cartera educativa provincial se señaló que esta asignación prioritaria busca acompañar el inicio de la trayectoria docente, fortaleciendo tempranamente las prácticas pedagógicas, la apropiación de marcos conceptuales sólidos y el desarrollo de competencias profesionales que impactan positivamente en la calidad de la enseñanza. En ese marco, se determinó que cada curso contará con un cupo de becarios equivalente al 20% del total máximo de participantes definido por cada oferente.

 

Las personas interesadas en postularse deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/Z6ZKEbAx25gx5trM8

 

 

 

 

 

R.G

 

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