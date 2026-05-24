Trevelin: La Escuela N°18 es patrimonio histórico provincial

Durante la sesión del pasado jueves 21 de mayo la Legislatura de Chubut aprobó el proyecto presentado por la diputada Norma Arbilla incorporando el histórico edificio de la Escuela 18 de Alto Río Corintos al Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia.



“Es un logro decisivo en la preservación del valioso legado histórico que tienen los habitantes de Trevelin y todo el Valle 16 de Octubre”, aseguró el Secretario de Cultura de Trevelin Gustavo De Vera, aludiendo al edificio donde cada año la comunidad de Trevelin conmemora el denominado “Plebiscito de 1902” considerado decisivo en la resolución del diferendo de límites entre Argentina y Chile.



Según informó el organismo municipal, la aprobación del proyecto representa la culminación de un proceso iniciado en 2024 con el propósito de ordenar la situación de los edificios y sitios históricos registrados como tales por ordenanza.



“El entonces presidente de la Asociación Galesa, el recordado Randall Rowlands, estaba especialmente preocupado por la situación de las denominadas ‘escuelas de las chacras’”, explicó De Vera.

Fue así que junto con la Comisión de Patrimonio Histórico Municipal se comenzó a revisar el estado de cada una de ellas, confirmando que aún se encontraban como pertenecientes al Ministerio de Educación provincial.



“Esto nos puso en una situación compleja –advirtió De Vera-, por cuanto no existía ningún convenio entre el Ministerio y el Municipio que estableciera claramente las responsabilidad de cada uno sobre el estado, la conservación y la preservación de un lugar que tenía y tiene un gran valor para la historia regional, más allá de todas las interpretaciones posibles”.



De inmediato, desde la Secretaría de Cultura se iniciaron gestiones ante delegaciones locales del Ministerio para establecer un acuerdo entre ambos.



El secretario de Cultura observó, además, que “buscando antecedentes normativos sobre la misma Escuela 18, no hallamos ninguna declaración que le otorgara un estatus de protección y preservación siendo que la misma está vinculada a hechos históricos de tal magnitud que hoy se conmemoran con un feriado provincial”.



La decisión de lograr esa declaración debió postergarse desde fines de 2024, cuando la Provincia sancionó una nueva Ley de Patrimonio Histórico y Natural, hasta enero de 2026 cuando se concreta la reglamentación de dicha ley.



“A partir de entonces - indicó De Vera-, con los pasos establecidos por la nueva normativa comenzamos a reunir todos los antecedentes para armar una propuesta ante la Legislatura”.



“La diputada Arbilla tomó en sus manos esta iniciativa – agregó- y tras un exhaustivo trabajo que aportó nuevos antecedentes, elaboró un proyecto impecable, a tal punto que transitó todas las etapas de revisión y discusión, y finalmente fue aprobado sin modificar una coma del texto original”. En el mismo sentido, De Vera destacó la intervención del presidente de la bancada oficialista de diputados, Daniel Hollman, “quien puso en perspectiva el valor histórico de la Escuela 18 y el trabajo que se realizó desde todas las partes involucradas para lograr esta declaración”.



El funcionario municipal destacó que el proceso contó con la participación activa de muchos actores: “Desde el acompañamiento de la Asociación Galesa 16 de Octubre, pasando por el subsecretario de Cultura de Chubut, Osvaldo Labastié; la flamante Comisión de Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia, y la misma comisión de Cultura y Educación de la Legislatura, todos aportaron positivamente para este proyecto”.



Por último, De Vera subrayó que la Declaración de Patrimonio Histórico y Cultural del Chubut, pone a la Escuela 18 bajo el resguardo de todos los instrumentos legales que dispone el Estado provincial como autoridad de aplicación para la preservación y conservación de estos bienes. “Ahora estamos trabajando en un nuevo escenario que nos facilita lograr un convenio entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Trevelin para la gestión conjunta de un lugar cargado con nuestra historia, al que esperamos sumar activamente a la Asociación Galesa 16 de Octubre”.

R.G