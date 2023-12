El jefe de la Policía del Chubut, comisario César Brandt, habló sobre lo que viene siendo la transición con los nuevos superiores de la cúpula policial, lo que van a recibir por parte de su gestión y el presente difícil de la ciudad de Trelew.

Brandt señaló: "Hoy lunes en la mañana tuvimos una reunión con el jefe, el futuro jefe, el subjefe de la policía, y nos presentaron toda su plana mayor. Estuvo la actual plana mayor. Me parecía una reunión realmente muy importante. Nosotros el día 9, si Dios quiere, ya pasamos a retiro formalmente, por lo tanto ya estamos haciendo la entrega de todo lo que es la jefatura y toda la documentación que requiere esta situación".

En cuanto a la Policía que le deja a la nueva gestión, César Brandt indicó: "Nosotros creemos que dejamos una policía ordenada, una policía que está equipada, con herramientas, con móviles. La parte tecnológica se ha logrado equipar de manera. La verdad que hace muchos años que no se lograba esto. Yo siempre, y en esto voy a ser reiterativo, pero nobleza obliga, agradecer tanto al Gobernador como al Ministro de Seguridad por estas políticas públicas de seguridad que son serias, porque sin la decisión política de ellos de que se compren todos estos elementos hubiese sido imposible. Así que esto siempre debe quedar en claro, que sin decisiones políticas no se puede proveer al personal de indumentaria, ni de herramientas, ni de todo lo que nosotros creemos que sea necesario para ellos".

Respecto al Pueblo de Luis, el actual Jefe sostuvo: "Sabemos que es una preocupación, nosotros creemos, o en lo personal, creo que si no se hace un abordaje integral no va a funcionar, porque no podemos invadir Trelew de policías si el resto de los servicios no andan. Creo que ahora hay otra mirada y eso va a ser importante, una mirada institucional, municipal, que va a apoyar esta situación y que me parece que si se hace un trabajo en conjunto, en equipo, los resultados seguramente van a ser otros".