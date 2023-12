La residencia oficial del gobernador de Chubut será utilizada para oficinas y reuniones de gabinete

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, aseguró en relación a cómo recibirá el Gobierno que “me están entregando una provincia simbólicamente. Yo asumo y no tengo donde ir a trabajar” afirmó.

“No tengo despacho. La Casa de Gobierno está prendida fuego, literalmente. Vamos a usar la Casa del Gobernador para oficinas y para reuniones de gabinete” dijo.

En referencia a la situación de la Casa de Gobierno en Rawson, la cual está en reparaciones tras los incendios ocurridos hace casi dos años atrás, Torres denunció que “la Casa de Gobierno se pagó adelanto financiero dos veces, no levantaron ni un solo ladrillo”, por lo que anunció que “una de las medidas que vamos a tomar desde el día uno, es rescindir esos contratos y hacer una auditoría de corte para todas esas obras que se chorearon la plata y no se hicieron”.

Y volviendo a la situación en la que se encuentra la provincia de Chubut, el gobernador electo dijo que la hereda “con un problema financiero muy importante pero que lo vamos a resolver. Estamos trabajando en una ingeniería financiera para poder recuperar la confianza, poder tener vencimientos más amigables y cumplir con las obligaciones”, anticipó.

Al ser consultado respecto a que fue el primer gobernador electo que dijo no poder cumplir con el pago del aguinaldo, Torres expresó: “Exactamente yo me niego a asumir mintiéndole a la gente. De hecho, algún colega tuyo me llamó y me dijo: “Nacho no digas eso. Te va a traer problemas. Vos no sabés cómo va a escalar eso, te van a matar en la provincia”, reveló.

Por lo que indicó que tras brindar esas declaraciones “inmediatamente al otro día me senté con los sindicatos estatales. Les dije “muchachos: estos son los números. Si nosotros no conseguimos una compensación por los 50 mil millones de pesos que nos arrebataron, no se pueden pagar los aguinaldos”.

Por eso valoró que “nos acompañaron los gremios, nos acompañaron incluso intendentes del peronismo también. Finalmente se logró la compensación, pero yo me niego a estar atando con alambre y parchando con deuda sobre deuda para mentirle a la gente diciendo que está todo bien cuando no está todo bien”.

Para finalizar y consultado sobre si “no hay plata” como lo viene expresando el presidente electo, Javier Milei, el electo gobernador de Chubut respondió: “Pero yo le hago un agregado, sobra plata, se malgasta”.

Fuente ADNSUR