Una fuerte polémica se desató en un colegio donde tras detectarse a un alumno con un arma, la dirección obligó al resto del alumnado a concurrir con “bolsas transparentes en lugar de mochilas para llevar sus útiles. Enseguida hubo protestas de los padres. Son estudiantes de la escuela Alicia Moreau de Justo, de barrio Los Gigantes de Córdoba, quienes denunciaron ante las autoridades del establecimiento que vieron a un estudiante de primer año con un arma en la mochila. Ante el hecho, el cuerpo directivo pidió que los estudiantes lleven los útiles en bolsas transparentes. Padres reclaman medidas concretas. Y no “parche” como muchos lo denominaron. Además de las dificultades que se les presentan a sus hijos para llevar los útiles en bolsas.

Según los testimonios, el martes y miércoles pasado, un alumno de primer año concurrió al establecimiento con un arma en la mochila. “Llevó un arma y le apuntó a un alumno de tercero en la cabeza, a la vuelta del colegio. Días antes, mi hija se la había visto”, dijo una madre en diálogo con los periodistas locales.

Tras este episodio, familiares de los estudiantes se manifestaron este lunes para que los directivos del colegio tomen las medidas correspondientes. Por su parte, la directora decidió que los chicos lleven mochilas o bolsas transparentes para controlar qué tienen adentro, lo que fue calificado por muchos padres como “un disparate”.

Desde la dirección, justificaron que nadie vio el arma y que no pueden expulsar al adolescente. Además, se les pidió a los familiares que no recurran a los medios de comunicación. Sin embargo, ellos decidieron hacerlo público para que tomen una decisión rápida.

Los padres están sumamente preocupados ante esta situación de inseguridad y afirmaron que no es la primera vez que ocurre algo así en el instituto. “Todavía no tenemos respuestas claras de lo que realmente ocurrió. Pero les pedimos a las autoridades más precisiones y que no se tomen medidas de este tipo que para nada le van a dar solución a esta problemática.