Tras una década de espera, vecinos de Valle Chico comienzan a recibir sus lotes

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció la entrega de los primeros lotes con servicios en el sector de Valle Chico, una demanda histórica de familias que habían adquirido sus terrenos hace más de una década.

Durante el anuncio, el jefe comunal destacó que se trata de un compromiso asumido al inicio de su gestión. “Valle Chico, después de 10 años, no tenía los servicios y por ese motivo era imposible entregar los lotes para que puedan empezar a construir estas familias que tanto esperaron”, señaló.

En ese sentido, explicó que las obras comenzaron a concretarse con apoyo del Gobierno provincial. “Gracias al compromiso y la ayuda también del Gobierno Provincial hemos iniciado a culminar las obras de agua y obras eléctricas en este sector de la ciudad”, afirmó.

Y adelantó: "La semana que viene entregaremos otros 20, en total son 70 de lo que tenemos planificado para este mes de marzo”.

Además, adelantó que se continuará trabajando en otras manzanas del sector que habían sido destinadas a afiliados de distintos sindicatos.

El intendente también confirmó que en los próximos días comenzará una obra muy importante para el barrio. “Mañana iniciaremos ya el tendido troncal del gas para conectarlo con el centro de encuentro, que es ahí la conexión más importante que tenemos para traer el servicio de gas acá a este sector de la ciudad”, explicó.

La obra permitirá ampliar el acceso al servicio en la zona. “Seguramente van a ser más de 120 los primeros beneficiarios de esta obra tan importante, que es una obra millonaria y la estamos financiando en parte con fondos municipales”, remarcó.

Taccetta recordó que los terrenos fueron adjudicados mediante sorteos hace varios años y que muchos vecinos ya habían terminado de pagarlos. “En algunos casos han cancelado la totalidad, otros han hecho un plan de cuotas de 5 años, pero no tenían la posibilidad de poder construir porque no tenían los servicios”, explicó.

Con la finalización de las obras, las familias ya podrán avanzar con la construcción de sus viviendas. “Ahora con esta inversión que venimos haciendo desde que iniciamos la gestión, ya tienen los servicios, ya tienen identificado, mensurado cuáles son los lotes y aquellos que tienen la voluntad de construir van a empezar a construir”, aseguró.

Finalmente, el intendente celebró que los vecinos puedan concretar el sueño de la vivienda propia. “Bienvenida sea la felicidad de estas familias que soñaron con tener su hogar y ahora van a empezar a construirlo”, concluyó.

