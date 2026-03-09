10°
Esquel, Argentina
Lunes 09 de Marzo de 2026
09 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ciclo de formación sobre bosques nativos: casi 300 personas se capacitaron en cosecha de semillas

El CECAIN concluyó su programa de verano con 291 participantes en cinco localidades. La formación, dictada por Teresa Schinelli Casares, es clave para la producción de plantas nativas y la restauración del Bosque Andino Patagónico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado sábado 7 de marzo, la localidad de Aldea Las Pampas fue el escenario del cierre de un ambicioso ciclo de capacitaciones dedicado a la cosecha y acondicionamiento de semillas de especies forestales nativas. La propuesta, que busca garantizar el futuro de los bosques regionales, concluyó con un balance sumamente positivo.

 

Un recorrido federal por la región

 

A lo largo de la temporada estival, el equipo técnico recorrió diversos puntos estratégicos para descentralizar el conocimiento. Las jornadas tuvieron lugar en:

 

Campo Experimental Agroforestal Trevelin.

 

AER Esquel.

 

El Hoyo.

 

Corcovado.

 

Aldea Las Pampas.

 

En total, 291 participantes se sumaron a estas instancias de aprendizaje, demostrando un fuerte compromiso con la preservación del ecosistema local. Desde la organización, extendieron un agradecimiento especial a la Téc. Univ. Ftal. Teresa Schinelli Casares, responsable de dictar las capacitaciones y coordinar el intercambio de saberes.

 

La semilla como punto de partida

 

Para el CECAIN, la semilla representa el eslabón fundamental para la producción de plantas y la restauración efectiva de los bosques. Por ello, el trabajo no termina con la cosecha. "Trabajamos activamente para que el conocimiento técnico llegue a cada rincón de la comunidad", señalaron desde el centro.

 

Lo que viene: agenda para el resto del año

 

El proceso de producción de plantas nativas continuará durante todo el 2026 con nuevos encuentros técnicos que abordarán:

 

Preparación de sustratos.

 

Labores culturales para la viverización de especies nativas.

 

Técnicas de plantación en terreno y estrategias de restauración.

 

Se invita a la comunidad a seguir las redes sociales del CECAIN y las instituciones asociadas para participar de las próximas fechas.




 

 

M.G

 

