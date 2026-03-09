Ciclo de formación sobre bosques nativos: casi 300 personas se capacitaron en cosecha de semillas

El pasado sábado 7 de marzo, la localidad de Aldea Las Pampas fue el escenario del cierre de un ambicioso ciclo de capacitaciones dedicado a la cosecha y acondicionamiento de semillas de especies forestales nativas. La propuesta, que busca garantizar el futuro de los bosques regionales, concluyó con un balance sumamente positivo.

Un recorrido federal por la región

A lo largo de la temporada estival, el equipo técnico recorrió diversos puntos estratégicos para descentralizar el conocimiento. Las jornadas tuvieron lugar en:

Campo Experimental Agroforestal Trevelin.

AER Esquel.

El Hoyo.

Corcovado.

Aldea Las Pampas.

En total, 291 participantes se sumaron a estas instancias de aprendizaje, demostrando un fuerte compromiso con la preservación del ecosistema local. Desde la organización, extendieron un agradecimiento especial a la Téc. Univ. Ftal. Teresa Schinelli Casares, responsable de dictar las capacitaciones y coordinar el intercambio de saberes.

La semilla como punto de partida

Para el CECAIN, la semilla representa el eslabón fundamental para la producción de plantas y la restauración efectiva de los bosques. Por ello, el trabajo no termina con la cosecha. "Trabajamos activamente para que el conocimiento técnico llegue a cada rincón de la comunidad", señalaron desde el centro.

Lo que viene: agenda para el resto del año

El proceso de producción de plantas nativas continuará durante todo el 2026 con nuevos encuentros técnicos que abordarán:

Preparación de sustratos.

Labores culturales para la viverización de especies nativas.

Técnicas de plantación en terreno y estrategias de restauración.

Se invita a la comunidad a seguir las redes sociales del CECAIN y las instituciones asociadas para participar de las próximas fechas.











