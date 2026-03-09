18°
Lunes 09 de Marzo de 2026
"La familia está esperando": Vecinos celebraron la adjudicación de lotes en Valle Chico

La entrega de los primeros lotes con servicios en el sector de Valle Chico, permite a las familias pasar al paso siguiente: "de a poquito, ladrillo por ladrillo".
Con la entrega de los primeros lotes con servicios en el sector de Valle Chico, las familias celebraron la concreción de un deseo de años.

 

"La familia está esperando que uno pueda hacer algo para dejar el alquiler", explicó uno de los adjudicados. "Son al menos 15 años alquilando".

 

La problemática habitacional, encontrando una solución: "Hay que solicitar agua, luz, servicio de cloaca, y faltaría el servicio de gas que pasa por puertas. Pero yo calculo que serán unos meses más está. Pero ya se puede iniciar algo, un cerramiento de terreno, y bueno, empezar con los materiales para iniciar la obra".

 

El trabajo de cada familia por salir adelante con su propio techo: "Tener posibilidad de poner un préstamo, compraste el lote en su momento, con la esperanza de poder edificar enseguida, pero no se pudo. Yo hago algo de construcción, así que lo tengo en mente. Lo voy haciendo yo. Pero me va a tomar un tiempo. Hubo que esperar bastante".

 

Otro vecino explicó su recorrido entre cuotas, familia y el paso del tiempo: "Yo en mi caso lo hice a 60 cuotas, que fueron 5 años. Y ya lo había terminado de pagar en el año 2023. Y del 2023 hasta acá la verdad que se me hizo bastante largo. Y bueno, estaba como perdiendo las esperanzas, ¿no? Porque hay mucho tiempo de espera. Los chicos crecen. Se van poniendo grandes. Entonces uno tiene el sueño de brindarles un techo propio".

 

La próxima etapa avanzará ladrillo por ladrillo: "Espero que podamos ir de a poquito poniendo ladrillo por ladrillo. Y el día de mañana tener nuestra propia casa con mi familia. Marcar la propiedad, ahora viene el invierno. Así que nada, después en primavera a ver si se puede hacer alguna plateita o algo como para poder arrancar algo".

 

SL

 

