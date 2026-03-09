Esquel: suman dos nuevas obras al Paseo de Esculturas y completan el circuito cultural

El patrimonio cultural de Esquel sumó este mes un nuevo atractivo visual y artístico. El tradicional Paseo de las Esculturas, que ya había sido restaurado el año pasado, completó su fisonomía con la instalación de dos piezas que se encontraban pendientes de emplazamiento.

Historia recuperada

Según explicó la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, estas incorporaciones no son creaciones recientes, sino que forman parte del legado de los encuentros internacionales de escultores que tuvieron a Esquel como sede en años anteriores.

“Estamos muy contentos porque fue un trabajo realizado desde el archivo municipal junto con el artista Jeremías Salgado, quien hizo toda la restauración y participó en aquellos encuentros. Estuvo trabajando durante todo febrero para este emplazamiento”, detalló Baliente.

Las nuevas piezas del recorrido

Las obras que se suman al paseo invitan a los vecinos y turistas a detenerse y observar los detalles desde una perspectiva diferente:

"Perra Madre" (Julio Ricciardi): El artista platense creó esta pieza en 2014, durante el 4° Encuentro de Escultores. "Es una obra inspirada en el mito de la creación de Roma, de Rómulo y Remo", señaló la funcionaria. Con esta escultura, se cierra el recorrido que comienza en Ameghino y Av. Perón.





"Cometa" (Juan Carlos Mercurio): Una imponente pieza realizada en mármol crudo de piedra patagónica. Fue creada originalmente en el 2° Encuentro de Escultores en el año 2009. Tras años de espera, finalmente tiene su lugar definitivo para que cada forma cuente su propia historia.





El arte como punto de encuentro

La iniciativa busca transformar el espacio público en un lugar de cultura viva. Baliente invitó a la comunidad a visitar el trayecto, destacando que el arte permite mirar la ciudad con otros ojos y fortalecer la identidad local a través de la preservación de estas piezas.

“Estas esculturas faltaban emplazar para completar el paseo que restauramos el año pasado. Ahora el circuito está íntegro para que todos puedan recorrerlo y descubrir cómo el arte transforma nuestro entorno”, concluyó.









