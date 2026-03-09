En su primer año de vida, se inauguró en Impulso una moderna sala de máquinas

Coincidieron dos motivos más que suficientes para que todos los amigos se dieran cita en la tarde del domingo por el barrio Luque.

Es que justamente en el Día Internacional de la mujer se puso en marcha un nuevo proyecto que se suma a otro que justamente tiene un año de vida.

El Complejo Deportivo Impulso se creó hace exactamente un año. Un mega proyecto que incluyó, en sus inicios, dos canchas de Padel (de las mejores en la zona) y con una confitería que permite apreciar los partidos con mucha comodidad.

Claro que Mabel Parma, la ideóloga de este proyecto social y deportivo, no se durmió en los laureles. Puso en marcha otra monumental obra que la inauguró precisamente este domingo. Una increíble sala de máquinas en el primer piso del complejo.

El corte de cinta, la emoción a flor de piel y el disfrutar de un nuevo espacio. Impulso Gym comenzará a brindar su servicio en los próximos días, donde Ramiro Casanova estará al mando de este proyecto para coordinar horarios y uso de las máquinas.

Abajo como siempre, desde hace un año Diego Crettón coordina la confitería y las canchas de Padel.

Y este domingo 8 de marzo el festejo fue doble, el primer año de vida del complejo y la inauguración de la sala de máquinas. En plena crisis, que alguien apueste en el desarrollo deportivo de Esquel es un mérito por demás grande. Habrá que acompañar y habrá que apuntalar.

Recordemos además que Impulso será una de las sedes de la primera fecha del clasificatorio para el Nacional de todas las categorías, torneo que se jugará del 10 al 12 de abril con las categorías Impares y desde el 17 al 19 de abril con las categorías pares.

Compartimos la nota que realizáramos el domingo de inauguración y festejo con Mabel Parma, ideóloga de este proyecto.