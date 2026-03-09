10°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 09 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelTransmision Aniversario Esquel
09 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel llega a todo el país: la TV Pública transmite hoy el especial del Aniversario

Los programas "Se Siente Argentina" y "Nuevas Tardes" muestran hoy a las 21:00 hs los atractivos de Esquel. Se trata de un resumen de los festejos del aniversario que busca fomentar el turismo y la cultura local en todo el país.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel vuelve a ser protagonista en la pantalla nacional con una edición especial de la TV Pública. Este lunes, la señal estatal pondrá al aire las imágenes de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, ocurridas el pasado 23 y 24 de febrero, permitiendo que el despliegue artístico y los paisajes locales lleguen a todo el territorio argentino.

 

Los shows centrales en pantalla

La transmisión, que comenzará hoy a las 21:00 hs, revivirá las presentaciones de los artistas nacionales y locales que pasaron por el escenario del Gimnasio Municipal. El público de todo el país podrá ver los shows de Leonardo Miranda, Maggie Cullen, Yhosva Montoya, Los Palmae y Q’ Lokura.

 

Asimismo, se destacará la participación de los músicos locales David Rojas y Federico Quilodrán, quienes formaron parte de la grilla de este importante evento regional.

 

Promoción turística y cultural

Además de la música, los programas "Se Siente Argentina" y "Nuevas Tardes" aprovecharon la ocasión para registrar los principales atractivos de Esquel, funcionando como una herramienta de promoción para el turismo y el deporte:

 

Reserva Natural Urbana Laguna «La Zeta»: Un informe sobre el valor ecológico del área.

 

Gastronomía: Visita a la casa de té Croeso, con sus tradicionales raíces celtas.

 

Patrimonio: Un recorrido por el Viejo Expreso Patagónico «La Trochita», ícono del turismo ferroviario mundial.

 

Esta cobertura representa una oportunidad estratégica para invitar a visitantes de todo el país a conocer Esquel durante todo el año, resaltando su calendario de eventos sociales y sus encantos paisajísticos.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una década de espera, vecinos de Valle Chico comienzan a recibir sus lotes
2
 Incidentes en Río Pico tras un operativo policial
3
 "La familia está esperando": Vecinos celebraron la adjudicación de lotes en Valle Chico
4
 En su primer año de vida, se inauguró en Impulso una moderna sala de máquinas
5
 Conductor de 18 años con alcohol en sangre chocó y dejó un herido
1
 Fósiles marinos en la cima del mundo: el pasado oceánico del Monte Everest
2
 En su primer año de vida, se inauguró en Impulso una moderna sala de máquinas
3
 Ciclo de formación sobre bosques nativos: casi 300 personas se capacitaron en cosecha de semillas
4
 Esquel llega a todo el país: la TV Pública transmite hoy el especial del Aniversario
5
 Esquel: suman dos nuevas obras al Paseo de Esculturas y completan el circuito cultural
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -