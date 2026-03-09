Esquel llega a todo el país: la TV Pública transmite hoy el especial del Aniversario

La ciudad de Esquel vuelve a ser protagonista en la pantalla nacional con una edición especial de la TV Pública. Este lunes, la señal estatal pondrá al aire las imágenes de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, ocurridas el pasado 23 y 24 de febrero, permitiendo que el despliegue artístico y los paisajes locales lleguen a todo el territorio argentino.

Los shows centrales en pantalla

La transmisión, que comenzará hoy a las 21:00 hs, revivirá las presentaciones de los artistas nacionales y locales que pasaron por el escenario del Gimnasio Municipal. El público de todo el país podrá ver los shows de Leonardo Miranda, Maggie Cullen, Yhosva Montoya, Los Palmae y Q’ Lokura.

Asimismo, se destacará la participación de los músicos locales David Rojas y Federico Quilodrán, quienes formaron parte de la grilla de este importante evento regional.

Promoción turística y cultural

Además de la música, los programas "Se Siente Argentina" y "Nuevas Tardes" aprovecharon la ocasión para registrar los principales atractivos de Esquel, funcionando como una herramienta de promoción para el turismo y el deporte:

Reserva Natural Urbana Laguna «La Zeta»: Un informe sobre el valor ecológico del área.

Gastronomía: Visita a la casa de té Croeso, con sus tradicionales raíces celtas.

Patrimonio: Un recorrido por el Viejo Expreso Patagónico «La Trochita», ícono del turismo ferroviario mundial.

Esta cobertura representa una oportunidad estratégica para invitar a visitantes de todo el país a conocer Esquel durante todo el año, resaltando su calendario de eventos sociales y sus encantos paisajísticos.







M.G