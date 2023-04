Eduardo Castagnino y Osvaldo Sosa dialogaron con Red43 para adelantar algunos detalles de lo que será un evento de boxeo que se llevará a cabo en el SUM de la Escuela N° 112 en el mes de mayo.

La velada está organizada por el Grupo Joven Ceferino y la junta vecinal del barrio. "Hace tiempo queremos realizar este evento. La idea surgió del Grupo Joven y le consulté al Negro para organizarlo. Tuvimos que contar con muchos requisitos y se nos dio para armarlo el 12 de mayo en SUM de la 112. Se me ocurrió convocar a la junta vecinal para demostrar que demostramos en conjunto con el deporte", indicó Castagnino.

El evento será de boxeo amateur, con boxeadores de Esquel, Trelew, Paso de Indios, Gobernador Costa, Rawson y Bariloche. "Teníamos pensadas 10 peleas. Estamos arreglando con el maestro, que más experiencia tiene en esto", agregó el presidente del Grupo Joven Ceferino.

Por su parte, Sosa indicó que "va a ser un evento muy bueno, porque la gente está pidiendo ver boxeo. Eduardo me pidió la colaboración, porque entiendo y he hecho festivales. Le estoy dando una mano para que pueda salir todo bien y los chicos de Esquel se puedan lucir. Hay varias escuelas, pero por ahí no quieren venir. Se armaron varias y nos gustaría que se puedan acercar. Hay chicos que han entrenado conmigo mucho tiempo y no se acercan. Me gustaría que se acerquen y se presenten en el festival porque son chicos que andan bien".

Además, destacó la presencia del Mono Juárez y Mario Matthysse, quien quizás se acerque junto con sus hijos Lucas y Soledad, quienes fueron campeones mundiales.

Por último, Castagnino comentó que los fondos serán repartidos entre la junta vecinal y para el Grupo Joven. La idea es invertirlos en las personas que necesiten y en armar un piso de goma para el SUM en el que entrenan los boxeadores.

En cuanto a las entradas, próximamente saldrán a la venta.