-Por Lelia Castro-

Medina, quien estudiaba electromecánica en la Escuela Politécnica, se interesó en la historia de Malvinas y decidió profundizar en ella. En su opinión, en el norte del país se inculca más el amor por la patria y por la historia argentina que en otras regiones, lo que lo motivó aún más a seguir adelante con su proyecto.

En 2° año comenzó a involucrarse más en el tema, leyendo, mirando documentales y entrevistas, interesándose cada vez más y profundizando sus conocimientos. Además buscaba fotos, planos y todo lo que lo ayudara en su proyecto.

Durante la construcción de la maqueta, Medina tuvo la oportunidad de conocer a un tío de su madre que había sido veterano de guerra, lo que lo impulsó a seguir adelante con su proyecto. Tardó dos años en completar su obra, utilizando materiales como madera, cartón y enduido de pared, y logró exhibirla en varias ocasiones, incluso en la Rural durante el día de la Soberanía.

El amor por la historia y por los trenes lo llevó a asentarse en Esquel, Chubut, donde quedó impresionado con La Trochita, un famoso tren a vapor. Medina proviene de una familia con antecedentes ferroviarios, lo que lo llevó a interesarse en los trenes desde muy pequeño.

“Mi abuelo fue ferroviario un par de años, él arreglaba vagones, al igual que mis tíos, tenía un tío telegrafista, creo que tenía también un tío maquinista. Mi abuelo salió del ferrocarril y comenzó a ser carpintero, de ahí con su laburo me hacía juguetes de madera, todo desarrollado en el ambiente ferroviario. También el ambiente artístico me impulsó en esas cosas, cuando ya por la edad no podía realizar tantos trabajos en madera, empezó a pintar. Comencé a ver sus pinturas y me interesó empezar con eso”.