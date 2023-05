El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, rubricó este jueves en Rawson un convenio marco de cooperación, desarrollo y colaboración con el presidente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) en Argentina, Francisco Echarren.

El acuerdo, suscripto esta tarde en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial, apunta a desarrollar programas o proyectos de carácter científico, técnico, cultural, educativo, de capacitación, asistencia e investigación entre la Agencia Nacional y el Gobierno Provincial, representado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio.

A partir del acuerdo, ambas partes asumen el compromiso de prestarse mutua y plena cooperación y colaboración para la realización de actividades, y el intercambio de información y conocimiento que contribuya al cumplimiento de los objetivos en la materia.

Presencias

En el acto participaron el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo; los ministros de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco y de Salud, Miryám Monasterolo; la diputada provincial, María Cativa; secretarios y subsecretarios de Estado; las gerentes de Articulación Federal, Mariela Tassistro; y de Registro y Fiscalización, Zana Rodríguez; el titular del emprendimiento Whale Leaf Farm de Puerto Madryn, Martin Almirall; y Berta Tatcheck de Asociación de Madres Cultivadoras.

También estuvieron presentes representantes del CONICET-CENPAT; del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; de la Federación Empresaria Chubutense y de distintas Cámaras de Comercio de la Provincia; el presidente de Cepa Cannabicultores del Este Patagónico, Nicolas Chiaro; referentes del Club de Cannabis ‘4 Almas’ de Trelew; y productores de Gaiman, Epuyén y Comodoro Rivadavia, entre otros.

“La industria que queremos dentro de la diversificación de la economía de Chubut”

En ese marco, Arcioni agradeció a los presentes por el acompañamiento y afirmó que “es un día muy importante, queríamos hacerlo la semana pasada, pero por una cuestión de agenda no pudimos. Queríamos hacerlo acá, que vos vinieras -dirigiéndose a Francisco Echarren.- y no firmarlo en Buenos Aires”.

El gobernador señaló además que “repasando y yendo hacia atrás cuando se comenzó a conversar sobre la producción de cannabis medicinal uno de los grandes impulsores que venía con la carpeta fue Leandro Cavaco, que me decía tenemos que ir por acá. Compré la idea, me motivó y con todo le conocimiento que hay al respecto tuvimos que ir sorteando varias vallas en el camino”.

“Nos adherimos a la Ley nacional, conocimos a Berta, a Martín -cultivadores-; uno se empieza a interiorizar y ve los beneficios que ello tiene. Hay seis millones de consumidores aproximadamente”, dijo y agregó que “dentro del marco de la diversificación que buscamos en Chubut, más allá de las inversiones que estamos haciendo en materia energética con recursos propios, recursos de Nación, infraestructura en puertos y demás; siempre tuvimos el norte de hacia dónde queríamos que la provincia vaya y está siendo hacia esa dirección, con muchos obstáculos en el camino”.

Generación de Puestos de Trabajo

Arcioni subrayó que “cuando uno mira hacia atrás vamos por el buen camino y esas son las industrias que queremos dentro de la diversificación de la economía de nuestra querida provincia”. “Con Mauro vamos acompañando también en todas y cada una de sus actividades allí en Puerto Madryn, en Esquel o en la comarca y esto es algo que nos debemos como argentinos para poder darle la solución a muchísimas personas”.

Ejemplificó que “bien lo dijiste sobre Berta de lo que ya impulsado por los beneficios que traía, fuimos conociéndonos, fuimos interiorizándonos sobre los beneficios de ello y hoy podemos decir que Chubut está posicionada en un lugar para poder encaminar hacia el futuro que todos queremos”.

“En esa senda de diversificación y acompañamiento y generación de puestos de trabajo, pero lo más importante es para la salud de las personas, es algo tan importante por eso mi agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo en la cabeza de Leandro, Francisco muchas gracias por tenernos en cuenta. Hay dos proyectos, que sean empresas de acá, tenemos cooperativas, los convenios multilaterales siempre nos perjudican un poco con varias empresas, pero, fomentemos las nuestras”, cerró Arcioni.

“Sentando las bases”

Por su parte, el ministro Cavaco saludó y agradeció la presencia de todos; y señaló que “es un día sumamente importante, es un paso más que estamos dando por decisión política de nuestro gobernador Mariano Arcioni, de seguir posicionando a Chubut como uno de los lugares pioneros y de excelencia en el desarrollo de esta nueva industria”.

El funcionario afirmó que “esta industria, según entendemos nosotros, tiene que tener un impacto social, indefectiblemente tiene que estar la inclusión como una de las abanderadas de todo esto que está surgiendo, tiene un impacto sumamente importante en la salud, tiene que ver muchísimo con aplicar la ciencia, la tecnología y la innovación por eso también están acá Gregorio del Cenpat y Mauro Carrasco, secretario de Ciencia de la Provincia”.

Durante su alocución Cavaco dijo que “se están dando pasos enormes en Chubut para contribuir a todo este desarrollo a nivel nacional” y agregó que “me parece que hoy es un día importante, vamos a rubricar la firma de un convenio entre el Gobierno de la Provincia y la Agencia de Cannabis de Nación para que podamos tener nuestra ventanilla única, nuestra sucursal de la Agencia en la Provincia y se esa manera hacer mucho más fácil y allanar muchísimo el camino de todo lo que se va a venir de acá para adelante para que s epoda seguir desarrollando todo esto que es una política de estado, así lo entiende el gobernador de la provincia”.

Finalmente subrayó que “estamos sentando las bases para que Chubut continúe como abanderado de esta industria insipiente que le va a dar muchísimos beneficios no sólo a la provincia sino al país porque no hay que pensar sólo en un mercado interno sino en un mercado externo y hacer las cosas bien dese la legislación, los procedimientos, desde cómo se va a aplicar aquí en la provincia todo este desarrollo que va a traer aparejado muchísimos puestos de empleo que va a generar la regulación de un mercado que hoy existe y hay que controlarlo”.

“Chubut es una de las provincias pioneras en esta industria”

A su turno, Echarren dijo que "desde la Agencia de Cannabis es un gusto poder estar en Chubut, es una de las provincias pioneras en esta industria. Fue la primera que adhirió a la investigación científica del cannabis, y hoy estamos porque hubo una decisión política del Gobernador de poder avanzar rápidamente en esta industria, que tuvo mucha incertidumbre, y aun hoy, si se compara con aquellos tiempos, realmente había que creer que esto iba a tener el desarrollo que vislumbra".

Seguidamente, destacó la firma del convenio porque "coloca a Chubut como la cuarta provincia en firmar este convenio marco para que con la publicación de la reglamentación podamos firmar el convenio específico, para que Chubut tenga una delegación de la Agencia en el territorio, ustedes designarán en qué ciudad".

"Todos los emprendedores, las ONGs, las cooperativas van a tener la posibilidad de gestionar. Y fue lo primero que nos pidió el ministro de Economía Sergio Massa -recordó el funcionario nacional- fue cuando había mucho temor en los que venían en la industria del cannabis que venga el Estado a regular, con la connotación negativa que muchas veces tiene el Estado. Nos pidió que sea una Agencia ágil, que acompañe, que impulse, que se proponga desarrollar esta nueva industria en Argentina., en generación de puestos de trabajo, desarrollo regional, diversificación de la matriz productiva, por una industria 'verde' y que tiene un desarrollo a nivel global, y ya superó en facturación a la industria del vino".

Más adelante, sostuvo que "la política tiene que transformar y no solo gobernar para unos pocos, y esta industria viene a mejorar la salud de miles de argentinos. El ejemplo de Berta es el de miles que comenzaron por necesidad en esto y se han convertido en referentes. Se estima que 6 millones de argentinos consumen y es un mercado interno que hay que abastecer, el mercado existe, pero no está regulado, y por ello es que hay una gran oportunidad económica, entendiendo que hay otras verticales que tenemos que atender y que no debemos descuidar".

"Por eso la Agencia tiene como prioridad la licencia a asociaciones civiles y cooperativas, es muy importante para Chubut; las empresas que tengan licencias otorgadas deben tener domicilio fiscal y tributar en Chubut, y no como sucede en otras industrias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otro lugar. Creemos en desarrollo federal y regional y no les queden dudas que vamos a trabajar con el Gobernador hasta diciembre para hacer todo lo que haya que hacer para que esta industria se ponga de pie, que Chubut desarrolle con la asociación público privada en esto, para potenciar a este sector. Vinimos con el equipo vinimos para generar las condiciones para que esta provincia sea una de las más importantes en el desarrollo de la industria" , cerró el presidente de la Agencia.

“Nos ha ayudado muchísimo el gobernador Arcioni”

Por último, Martín Almirall agradeció la visita de Francisco a Chubut y sostuvo: "Creo que es una oportunidad única, esto demuestra que se está buscando una industria federal, en todo el país. Venimos trabajando en conjunto con el CENPAT de una manera mancomunada".

"También es importante la transferencia de tecnología hacia el sector privado, y obviamente que nos ha ayudado muchísimo el gobernador, Mariano Arcioni, el tiempo que ha brindado -continuó el productor- también a la ministra de Salud, al ex ministro de esa cartera, que nos han apoyado mucho", agradeció y expresó: “ Ojalá que podamos seguir creciendo todos; hay gente que lo necesita, y mientras más productores seamos, va a ser mejor para nosotros".

