Santa Rosa da tregua para otro domingo cálido

Con la llegada de vientos en la noche del sábado, la temperatura descenderá para la mañana del domingo.

El apagón anticipado para la mañana de hoy, tendrá igualmente la luz del sol llegando a una máxima de 13 grados.

Pero no será tan primaveral la jornada: el correr de la tarde traerá nubes que dejarán una noche a -1 grados y un mal pronostico para el lunes, esquivando por unas horas el augurio de la tormenta.

¿Llegará Santa Rosa con el comienzo de septiembre? Las probabilidades son altas, pero para dejar limpio el abrigo, habrá que lavar a mano.

SL