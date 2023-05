A pesar de coronarse en la Ligue 1 y ser el mejor futbolista del Mundo, Lionel Messi nunca terminó de ganarse la aprobación total de los hinchas de Paris Saint-Germain. Quizás, puede ser por haberle ganado la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 a Francia; o, simplemente, el hecho de no haber obtenido la Champions League.

Lo cierto es que, prácticamente, desde el último año el argentino está buscando su salida del conjunto parisino para regresar a Barcelona, el club de sus amores, donde ganó todo y se convirtió en el mejor del planeta.

No obstante, no es una situación fácil. Ya que por reglas del Fair Play Financiero, por el alto costo de su contrato, no podía sumar a Messi. La alternativa sería que Barcelona se desprendiera de varios de sus futbolistas, pero tendría que desarmar su equipo.

Sin embargo, apareció una luz al final del túnel, cuando todo parecía que los caminos de Messi y el conjunto Culé no volverían a cruzarse. El protagonista es Inter de Miami. La institución de Estados Unidos podría comprar el pase del capitán de la Selección argentina y cederlo a Barcelona por 18 meses.

De esta manera, el club catalán evitaría las condiciones del Fair Play Financiero y podría sumar a Messi para la próxima temporada. En tanto, Inter de Miami podrá contar con los servicios de Messi luego de un año y medio, cuando el delantero tenga 37 años.

Además, mientras se jugaba el Mundial de Qatar 2022, se hablaba del futuro de Messi en PSG y una de las alternativas, directamente, era Inter de Miami. El propio futbolista ha dicho que le interesaría jugar en la MLS al final de su carrera, ya que es un lugar que le gustaría para vivir.

La historia entre Messi y Barcelona podría tener un capítulo más. El 10 se siente cómodo en España y hasta anda en bicicleta por la calle. Lejos de los franceses, enojados por haber quedado segundos, el mejor del Mundo merece volver a ser feliz.

KC