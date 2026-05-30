Chubut Deportes estuvo presente en la Reunión Ordinaria por los Juegos Binacionales de la Araucanía

Con la presencia del Gerente General, Mariano Ferro y del Gerente deportivo Darío Figueroa, se desarrolló en la ciudad santacruceña de Río Gallegos la primera Reunión Ordinaria de cara a 33ª edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía que se desarrollarán del 25 al 31 de octubre en la Región chilena de Los Ríos y además sirvió para proyectar la versión 2027, que tendrá como sede justamente a la provincia santacruceña.

En este primer encuentro anual hubo 26 representantes de los entes deportivos patagónicos de ambos países que integran los Comité Ejecutivo y Técnico, que trabajaron en la organización de los juegos: La Pampa, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, Aysén, Magallanes y Bío Bío.

Durante el encuentro se trabajó en los reglamentos y se realizaron evaluaciones con respecto a la organización de los Juegos para este año, en los cuales la región chilena de Los Ríos será la anfitriona tanto de la versión convencional como adaptada, con Valdivia como sede principal.

Cabe destacar que, además, en esta edición el tenis de mesa se incorporará como disciplina de competencia, sumándose así al fútbol, básquet, judo, ciclismo, natación, vóley y atletismo.

SANTA CRUZ SERA LA SEDE EN EL 2027

Por otra parte, el Gobierno de Santa Cruz hizo su presentación como escenario para el desarrollo de la edición 2027, por lo que las autoridades hicieron un recorrido por los recintos postulados para albergar a las disciplinas y deportistas el año venidero.

Además, se confirmó que el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, fue elegido como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de los Juegos Binacionales de la Araucanía, cargo que ya había ocupado en períodos anteriores y de este modo volverá a encabezar la conducción del organismo que coordina uno de los eventos deportivos más importantes del Cono Sur en materia de desarrollo juvenil y competencia interregional.

La reunión constituyó una instancia clave de articulación entre las provincias argentinas y las regiones chilenas que forman parte del histórico certamen binacional, considerado uno de los eventos deportivos juveniles más importantes de la Patagonia.