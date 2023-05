El jueves María Eugenia Vidal confirmó que no será precandidata a presidenta. Asimismo, la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) declinó la posibilidad de competir por el sillón de Rivadavia.

"'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", expresó Vidal. Sin embargo, aseguró que seguirá "trabajando en defender" la "unidad" de Juntos por el Cambio "sin peleas, sin chicanas, sin bajezas".

Por otra parte, aseguró que tampoco intentará competir en la Ciudad de Buenos Aires, como se especuló en un momento. Allí los candidatos del PRO son dos: Jorge Macri y Fernán Quirós.

"Hay dos candidatos del PRO y hay tres de otras fuerzas, son cinco. Si yo estoy diciendo que quiero sumar y fortalecer a Juntos por el Cambio, no voy a ser la sexta", aclaró.

Ahora los aspirantes del PRO a la presidencia son el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich (presidenta del partido). Dentro de la coalición también están Gerardo Morales, ya lanzado, mientras que ya manifestaron sus intenciones Facundo Manes y José Luis Espert.