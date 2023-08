El reconocido escritor argentino Eduardo Sacheri se encuentra en nuestra zona cumpliendo con una agenda de actividades vinculadas a charlas, cine y libros.

En la noche del miércoles, estuvo compartiendo una cena en "La Luna", donde además, los amantes de la literatura y el cine pudieron charlar con el sobre sus obras.

En diálogo con Red43, Sacheri definió como "muy linda" la iniciativa de poder cenar y charlar sobre libros: "Este es un lugar hermoso. Me agrada mucho que me hayan invitado y verme con lectores míos que viven lejos de donde vivo yo. Es una buena chance para poder charlar, sacarnos una foto y firmar un libro. Tenemos una muy buena relación con los lectores".

"Gracias a Dios los lectores la han pasado bien con algunos de mis libros y eso se transfiere en amabilidad cuando estamos cara a cara. Les recomiendo que lean, que está bueno. La lectura agranda la vida en el buen sentido"

El restaurante se vio colmado de amantes de la literatura y el cine. Algunos de ellos, brindaron sus sensaciones al tener a Eduardo Sacheri a su lado:

José : "Tiene muchas obras que me han llamado la atención; algunas que conectan con la Patagonia y que me llegaron más. Nunca lo había visto personalmente; es muy lindo venir a compartir con amigos".

Silvia : "Me leí varios libros de el. Me encanta como escribe... Comencé con cuentos, luego novelas y me fui haciendo lectora de él".