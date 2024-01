Convocan a un “cacerolazo cultural” en Esquel

Es en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia y a la Ley Ómnibus impulsadas por el Gobierno Nacional. La movilización partirá desde el Teatro La Juntadera hasta la Biblioteca Municipal "Nicolás Avellaneda".

En conferencia de prensa, expresaron la preocupación y el rechazo del sector ante las medidas gubernamentales que afectan a la industria y a los hacedores culturales.

Sandra Moyano, representante del colectivo, manifestó que "No sabemos el resultado que puede llegar a tener esta ley Ómnibus que se está tratando en este momento en el congreso. De concretarse este avance sobre todos los organismos estatales de promoción de la cultura, toda nuestra actividad se vería afectada, y esto no nos da ningún tipo de previsibilidad a futuro."

Por su parte, Dario Castro, expresó que "No es solo un problema de quienes hacemos cultura, sino de la comunidad, de la sociedad entera que no podrá acceder a la cultura. La cultura es lo que nos da la posibilidad de ser libres, nos da la posibilidad de nombrarnos. Está en riesgo para todos, no solamente para quienes producimos."

En tanto, Giovanna Toneguzzo, explicó que "Habitualmente, el acceso al derecho a la cultura lo fomentamos muchos artistas poniendo nuestro trabajo, nuestra energía y nuestro esfuerzo con el apoyo de los medios locales y de la comunidad. Estamos sosteniendo esa posibilidad de acceder a un espectáculo. Pero si se nos cae una de esas patas, es muy difícil sostener este espacio. Necesitamos el apoyo de la comunidad y de los organismos que históricamente han contribuido a la cultura."

La marcha convocada para hoy a las 18 horas desde el Teatro La Juntadera hasta la Biblioteca Municipal busca visibilizar el reclamo y movilizar a la comunidad en defensa de la cultura.

O.P.