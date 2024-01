Se desarrolla con éxito el Trevelin Fly In

En diálogo con Red43, Sebastián Jelusic, uno de los organizadores del Trevelin Fly In, brindó detalles sobre el desarrollo del encuentro aeronáutico que convocó a pilotos de todo el país y más allá de las fronteras.

"Empezamos muy bien el día viernes, luego del mediodía, cuando ya había llegado la mayoría de los aviones. Estamos cerca de 40 aviones visitantes. Por la tarde hicimos toda la jornada de charlas técnicas, hablamos de lubricantes, combustibles de vuelo en montaña y, sobre todo, de seguridad operacional. También realizamos los briefings para las competencias de bombardeo de bolsas de harina y la competencia de despegue y aterrizaje corto", explicó Jelusic.

El organizador detalló que la competencia de bombardeo de bolsas de harina se adelantó para la mañana de este sábado, y el domingo, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo la competencia de despegue y aterrizaje corto, conocida como "stall short off and landing". Estas competencias, habituales en lugares de montaña, forman parte de las actividades que hacen honor al reconocimiento de Trevelin como la capital del vuelo en montaña.

Sebastián Jelusic destacó la exclusividad del evento, diseñado especialmente para pilotos. "Es una buena excusa para pilotos de todo el país y otros países, como Brasil, Uruguay y Chile, para encontrarnos y hacer un poco de camaradería aeronáutica", señaló.

El entrevistado abordó también la cuestión del incendio en el Parque Nacional Los Alerces y la dirección del viento, asegurando que no afectó el desarrollo del evento. "La pluma de humo fue con dirección más al norte, no tuvimos afectación del aeródromo ni de la visibilidad, lo cual no afectó la seguridad, y desde ese punto de vista pudimos seguir con el programa normal", aseguró.

En relación a las condiciones del viento, Jelusic explicó que están monitoreando constantemente los pronósticos y ajustando la agenda en función de estos.

En cuanto a la actividad del domingo, detalló que "La actividad aeronáutica exclusiva para los pilotos termina al mediodía, cuando concluye la competencia de despegues y aterrizajes. Por la tarde, se realizará la entrega de premios, y se unirá con el Track day, el evento abierto al público que se lleva a cabo en la zona no aeronáutica del aeródromo".

