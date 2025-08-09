Chubut realizó en Gaiman nueva Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad

Con una amplia convocatoria, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo en Gaiman la 59º Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS).

La apertura del encuentro, que se realizó en el salón del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), fue presidida por la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena; la titular de la Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad, Micaela Ávila; y el intendente de Gaiman, Darío James.

También estuvieron presentes autoridades municipales, representantes e integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la temática, personas con discapacidad y familiares.

Derechos y accesibilidad

En la ocasión, la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, indicó que “esta es la asamblea número 59, y pienso en todo el trabajo que se realizó para llegar hasta acá. Sabemos que no es fácil conformar y mantener en el tiempo estos espacios, por eso lo fundamental es construir”.

De ese modo, destacó que “desde la Secretaría de Salud, a cargo de Denise Acosta, trabajamos bajo la premisa de que la discapacidad no es solo un problema de salud, nosotros le damos un enfoque de derechos y de accesibilidad, porque lo primordial es mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Fueron días complicados en el contexto nacional en el que estamos por el tema de discapacidad, por eso que sostengamos estos espacios me parece muy importante, para poder trabajar de forma articulada, escuchando a todos”, agregó, destacando la importancia de la empatía.

Por último, la funcionaria provincial manifestó que “desde la Secretaría de Salud siempre los apoyamos y acompañamos. Estoy muy orgullosa de tener a cargo la Dirección Provincial de Discapacidad, por el relevante trabajo que se lleva a cabo por la inclusión y los derechos”, concluyó.

Asamblea

Durante el primer día del encuentro se realizaron presentaciones a cargo del municipio de Gaiman, el Taller Protegido de la Asociación Protección y Ayuda al Discapacitado (APyAD), y de la Dirección Municipal y el Consejo Municipal de Discapacidad de Trelew.

Asimismo, cada una de las regiones efectuó una exposición sobre los informes de gestión, y el trabajo realizado, y se ofreció un espacio de escucha comunitaria a personas con discapacidad.

Por otra parte, en el segundo día de la asamblea, referentes de la Secretaría de Salud detallaron las novedades del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut presentó el Laboratorio de Tecnologías Asistivas.

También se presentó el estado de situación de los Servicios de Rehabilitación del Sistema de Salud Pública de la Provincia, y el Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad a cargo del Ministerio de la Defensa Pública.

Al finalizar las jornadas, se acordó llevar a cabo la próxima asamblea en Puerto Madryn los días 6 y 7 de noviembre.

Registro Civil Móvil en el COPRODIS

En el marco del Consejo Provincial de Discapacidad, el Gobierno del Chubut dispuso de la unidad del Registro Civil Móvil, con el fin de que tanto los asistentes a la reunión como la comunidad en general tengan la posibilidad de acceder a efectuar su trámite de DNI y pasaporte de forma rápida y sencilla.

