Con un video de poco más de 3 minutos que subió el pasado lunes a la red social TikTok para expresar todo su enojo por los reiterados incendios forestales que afectan a distintos puntos de la Patagonia, Teresita Najda, una vecina de Villa La Angostura, generó un sinfín de reacciones en torno a su efusivo reclamo. “No me siento representante de nadie ni dueña de la Patagonia, es un punto de vista personal sobre cosas que vi que sucedieron, sobre todo en los últimos años, a partir de la pandemia”, aclaró la joven este miércoles a Infobae, en una charla exclusiva desde su ciudad natal.

Fotógrafa y community manager de profesión, Tere, tal cual la apodan sus amigos y familiares, nació y se crió en Villa La Angostura, uno de los puntos turísticos más visitados en la provincia de Neuquén. Desde 1995 a la fecha, o mejor dicho desde que tiene uso de razón, fue testigo de diversos desastres naturales ocasionados por la irresponsabilidad de la gente, que muchas veces no repara en que un cigarrillo tirado al piso o una botella de vidrio que queda derramada en un camping puede provocar una catástrofe ambiental. Es por eso que a principios de semana, y en el marco de los incendios que afectan a los parques nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces, decidió tomar cartas en el asunto y compartió la impotencia que la invade con sus seguidores.

“No vengan más de vacaciones a la Patagonia gente, no vengan más… No vengan más con esa irresponsabilidad, no vengan más con ese ego de creer que ponen plata pueden venir acá a hacer lo que les canta las re mil pelotas”, comenzó Teresita su descargo, el cual al día de hoy ya acumulaba más de 7.500 comentarios.

Visiblemente afectada por la situación, Teresita continuó con su discurso ante la cámara y se refirió puntualmente al incendio que se desató días atrás en el Parque Nacional Nahuel Huapi. “Se está prendiendo fuego el Brazo Tristeza. ¿Por qué? Porque gente como ustedes, que vienen acá a sacarse la fotito para subirla a redes sociales, hicieron fuego en un lugar donde no está permitido. Estamos dentro de un parque nacional y se está prendiendo fuego”, advirtió.

“Nos están arruinando loco. Nos están arruinando porque vienen, contaminan, destruyen el lugar… El Parque Nacional Los Alerces se está prendiendo fuego también y hay gente que está perdiendo todo. La Patagonia es única. Es un lugar precioso y yo entiendo que a ustedes les gusta, y que realmente están disfrutando de esto, pero por favor hagan las cosas bien. Sino no vengan. No vengan, no lo arruinen. Se lo pedimos por favor. Se nos puede ir todo a la mierda. Realmente podemos perder un lugar que es único en el mundo.”, lamentó Tere entre lágrimas.

Durante su descargo, la joven de 28 años contó que suele ser testigo a diario de escenas que la descolocan. “Vienen andando en bicicleta y tiran la basura en la calle, van de campamento y dejan toda la mugre tirada, van a hacer fogón a un lugar que está prohibido y lo dejan prendido, y realmente nos pueden hacer muy mal. Podemos perder todo. Acá en Villa La Angostura pasó lo mismo hace dos días, en un lugar acá a dos cuadras de donde estamos nosotros. No entienden que lo pueden arruinar todo, nos pueden matar, pueden hacer todo pelota. ¡No vengan más! Si no van a ser responsables con este lugar, no vengan más. Porque lo están haciendo mierda”, exclamó.

Acto seguido, Teresita descartó que la venta de loteos, que años atrás era un desencadenante de disputas entre pobladores locales, sea la causa de los incendios forestales que se desarrollan hoy en día en la región patagónica: “Y esto ya no es un problema por venta de loteos, esto es por una inconsciencia suya. Esto es por querer sacarse una puta foto y subirla a una red social. ¡No sean tarados! Nos van a hacer pelota, nos van a arruinar. Nos vamos a quedar sin nada por culpa suya. Sean conscientes loco. No cae una gota de agua hace dos meses, está todo seco. No puede ser que no vean que está todo seco. Todavía hay cenizas del volcán Puyehue que explotó como hace 12 años. Las temperaturas están altísimas. No lo puedo creer”.

“Hoy estoy totalmente indignada. Estoy harta de ir a los senderos y juntar toda la mugre de ustedes, del residente que se hace el padre de la naturaleza y de ustedes, manga de pelotudos, que vienen acá a hacer turismo y arruinan todo. Yo soy de Villa La Angostura, nacida y criada acá, y les juro que estoy cansada. Estoy muy cansada de esto. Están arruinando todo. No vengan más. Si no van a ser responsables, quédense en su puta casa, prendan fuego su casa hermano, pero no acá. Por favor, porque realmente lo están arruinando todo”, concluyó Teresita su descargo, el cual en cuestión de minutos se viralizó en redes sociales.

“Decidí hacer un pequeño descargo porque primero me llegó lo de la reserva Selva Triste, donde encontraron tres focos de incendio el domingo a la madrugada. Personas muy irresponsables decidieron hacer fuego cerca de una zona urbanizada. No se es consciente de que La Angostura no tiene salidas para el lado de Bariloche o San Martín. Se llegan a cerrar esas salidas y nosotros quedamos atrapados acá”, explicó con el conocimiento lógico de la región, después de casi tres décadas viviendo en el mismo lugar.

A la espera de que los cientos de brigadistas que trabajan para controlar los incendios en los parques nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces, los cuales ya consumieron miles de hectáreas de bosque nativo, logren apagar los focos activos, Teresita agradeció los mensajes de apoyo y, al mismo tiempo, se mostró preocupada por los insultos que recibió en los últimos días.

Más allá de las críticas, ella continuará firme en su postura de resguardar el lugar donde nació, se crió y vive hoy en día. “Yo amo mi casa y la quiero defender a toda costa. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de haber nacido acá, que mis padres me hayan dado la oportunidad de criarme acá, entonces le tengo un amor incondicional. Si tengo que defenderla a puño y espada, lo voy a hacer”, subrayó durante la entrevista con este medio.

Consultada por la excursión turística con asado gourmet, una de las hipótesis que barajan los investigadores como posible causal del incendio que se desarrolla en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Tere aseguró que está al tanto del nombre la empresa que habría sido responsable del siniestro, pero prefirió no darlo hasta que lo confirmen las autoridades competentes. “Es el típico grupo de individuos que se cree que porque tiene unos pesos en el bolsillo y vienen a hacer algo gourmet, pueden venir a hacer lo que se les canta. Obviamente ya sabíamos que era gente que no es local, porque quien realmente tiene en su corazón a la Patagonia hace las cosas como corresponde y respeta las leyes de un parque nacional.

Por último, Teresita exigió una medida ejemplar para las personas que hayan originado los incendios forestales en curso, tanto el que afecta al Parque Nacional Nahuel Huapi como a Los Alerces. “Además de fundirlos y sacarles todo lo que tengan a su nombre, para mi tienen que ir presos. Deben cumplir una condena de voluntariado para que entiendan y vivan en carne propia lo que pasa. Fue muy grave lo que pasó, podría haber sido una catástrofe mucho más masiva”, concluyó.

Hasta este miércoles al mediodía, el fuego permanecía activo tanto en el Parque Nacional Nahuel Huapi como también en Los Alerces y parte del territorio provincial chubutense. El impacto en el ambiente que generan ambos siniestros es dantesco, arrasando con añosos ejemplares de especies nativas como coihues, cipreses, ñires y lengas. La diferencia que hay es que uno habría comenzado por una negligencia y el otro, se cree, provocado de forma intencional.

