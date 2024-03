El Gobernador Ignacio Torres brindó un sentido discurso este lunes en la Escuela N° 712 de Trelew en el marco del comienzo de clases en toda la provincia.

"La escuela forma y construye ciudadanía, ese es el valor más importante que tenemos que tener como provincia", sostuvo.

Asimismo, el Gobernador recordó su trayectoria educativa en el establecimiento:

"El futuro de la provincia son las futuras generaciones. Yo me formé en esta escuela, con momentos lindos y otros no tanto, pero siempre aprendiendo. También me formó como persona", dijo.

"Uno a veces no dimensiona pero créanme que este día es un día muy importante para todos ustedes. Es el comienzo de muchos sueños que se van a cumplir, muchas frustraciones posiblemente", le dijo a los alumnos.

"Este es el día más lindo y que más me emociona de mi carrera política, como dirigente, incluso desde que asumí como gobernador. Como gobernador también tengo la responsabilidad moral de pedirles perdón por tantos años de abandono, de darle la espalda a la educación. Nosotros venimos acá para dar vuelta esa página y de una vez por todas poner la educación donde se merece", señaló.

"Mi mensaje como gobernador y exalumno de esta escuela es que nunca dejen de soñar con el futuro que ustedes quieren tener. Nunca se dejen pisotear y sepan que la mayor fortaleza para defenderse de cualquier injusticia en la vida es hacerlo con respeto y tolerancia", concluyó.

C.S.