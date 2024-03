En la mañana de este martes 5 de marzo, el Intendente de Esquel, Matías Taccetta, acompañado por la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Norma Trucco, dio su discurso a la comunidad para inaugurar de manera oficial el periodo de sesiones ordinarias.

El discurso completo:

Buenos días Sres y Sras concejales, autoridades, funcionarios y especialmente vecinos y vecinas de mi querida ciudad de Esquel.

Nos encontramos aquí para abrir las sesiones ordinarias del HCD, en un momento muy especial para mí por ser el primer año de este mandato que me confió la población con su voto y que tanto orgullo me produce ejercer diariamente. Agradezco a todos los integrantes de este cuerpo que, aun en un marco de pluralismo y diversidad, han comprendido que los tiempos que vivimos no son fáciles y nuestra sociedad demanda más y mejor política.

Este año vamos a necesitar de la colaboración y acompañamiento del Concejo, que con trabajo y debate de ideas permitirá iniciar el proceso de transformación que proponemos para nuestra ciudad. Agradezco también la valiosa tarea que desempeñan cada día nuestros empleados y empleadas municipales, sin el aporte y acompañamiento de ellos no será posible cumplir con nuestro plan de ciudad.

El 2024 será un año difícil y siento que lo sacaremos adelante apostando al diálogo, al compromiso y al trabajo de todos y cada uno de nosotros.

Saludo también a los integrantes de otros gobiernos y organismos, empresarios, legisladores, y muy especialmente a nuestros jefes máximos, los vecinos y vecinas, para quienes administramos todos los días buscando el mayor bienestar y progreso posible. Pese a la situación económica en la que hemos asumido este compromiso, iniciaremos este primer año de gestión con un importante abanico de obras y acciones que permitirán transformar la ciudad, apuntando al crecimiento local, al equilibrio fiscal y a la integración social.

Este día, quiero compartir lo que estamos transitando en este 2024, pidiendo a ustedes cooperación en la diversidad y pluralismo para que este proceso de transformación positiva que hemos iniciado no se detenga.

Desde el día de nuestra asunción, el Municipio de Esquel tiene un Plan Estratégico que fue construido a lo largo de los últimos años, sumando miradas técnicas y sociales, con el objetivo de pensar y planificar el destino de nuestra comunidad, de manera sustentable, durante las próximas décadas.

El mismo está inspirado en las buenas prácticas urbanas que hoy prevalecen en el debate de las ciudades y abraza fuertemente nuestra identidad e historia local. Este Plan está siendo sometido a análisis por parte de los funcionarios y actores sociales de cada eje estratégico, y para su implementación será el HCD un protagonista central.

Al Esquel del futuro lo construimos entre todos, no lo hace un solo gobierno o partido político, lo hacemos tomando decisiones a lo largo del tiempo que mejoren la vida urbana, el trabajo, la infraestructura, la movilidad, al ambiente, el espacio público y todo aquello que impacte positivamente en la vida de nuestra gente.

¿Por qué es importante tener un Plan Estratégico? Porque Esquel es un Municipio grande en nuestra Provincia, ubicado entre los más importantes de la cordillera patagónica, con un elevado potencial productivo y turístico, ubicado en el corazón del comarca, y por consiguiente no puede gobernarse de a impulsos o con improvisación.

Este Plan proyecta a futuro acciones que permitan implementar nuevas políticas de gestión pública, en pos de una mayor calidad de vida para la población.

La producción y el empleo serán claves, mediante el fuerte acompañamiento de nuestro municipio al sector privado, lo que nos obliga a planificar acciones en pos del sostenimiento del valor agregado, el crecimiento del empleo y la adecuada formación laboral de nuestros vecinos.

Tenemos una inmejorable situación geográfica, con un enorme potencial en conectividad y accesibilidad, como así también una gran oportunidad de acrecentar los lazos comerciales y políticos con nuestro país vecino y con cada uno de los municipios de la comarca.

Debemos trabajar entre todos, no solo en turismo, sino también en Producción, Transporte, Educación, Salud… la planificación debe hacerse entre todos, no son tiempos de malgastar ni duplicar esfuerzos. Las ventajas comparativas de cada ciudad deben primar sobre los egos de los funcionarios.

El crecimiento económico será el objetivo prioritario de nuestra gestión y, si bien no manejamos las variables macro, nuestro esfuerzo estará puesto en fortalecer la producción, el trabajo, la inclusión social y el cuidado del ambiente. Mediremos el crecimiento de Esquel a través de la participación en el Producto Bruto Provincial. Trabajaremos todos los días pensando en los objetivos y desafíos planteados, pensando en el último día de nuestra gestión, en como deseamos ver a nuestra ciudad dentro de cuatro años.

Esquel es un lugar atractivo para la vida al aire libre; un lugar para vivir, estudiar, hacer deporte, trabajar y disfrutar: en definitiva, un lugar para crecer y maximizar la calidad de vida de todos nosotros. De nada sirve que algunos esquelenses disfruten si otros están viviendo mal. El crecimiento debe ser armónico y con inclusión social.

Si me permiten quiero ahora hacer un breve balance de inicio de gestión y compartirles algunas conclusiones. No ha sido fácil la transición de gobierno ni los primeros días como intendente en el municipio, el año 2023 culminó con un déficit acumulado de más de 600 millones de pesos, deuda no documentada, proveedores solicitando pago por servicios brindados, deudas por alquileres de maquinaria, deudas millonarias por eventos culturales, deuda millonaria con el ente mixto de turismo, flota de vehículos sin mantenimiento, las plazoletas sin riego por faltantes de bombas de agua, más de 100 personas contratadas en el último año, festival de horas extras, obra iniciada en la planta de tratamiento sin tener proyecto ni financiamiento y deuda millonaria del municipio de Trevelin por el uso de la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos Urbanos, entre otras cuestiones.

No quiero cansarlos, no soy un dirigente que pone excusas ni se queja de la pesada herencia, en la política como en la vida todo se logra con trabajo y esfuerzo. En un tiempo Esquel volverá a ser nuevamente un modelo de gestión, administración y planificación urbana.

Paso a detallar ahora los objetivos y proyectos de cada uno de los ejes de nuestro plan estratégico de gestión.

Esquel Ciudad Deportiva y Cultural : Una de las primeras medidas adoptadas por nuestra gestión fue modificar el organigrama municipal en pos de lograr mayor sinergia entre las áreas y mejores servicios a la comunidad.

Buscamos establecer propuestas que fomenten la práctica deportiva y cultural en la población, la promoción de valores, la consolidación de una infraestructura adecuada y de calidad.

Apostamos a una ciudad activa en Deporte y Cultura, impulsando la práctica de actividades en la población, mediante la creación de programas, proyectos y becas para todas las edades promoviendo un estilo de vida socialmente activo.

Asimismo, es nuestro objetivo ampliar la disponibilidad de espacios para que más de 3000 vecinos y vecinas participen en las colonias de vacaciones, las 20 escuelas deportivas y decenas de talleres culturales brindados por nuestros docentes.

En apenas 3 meses de gestión hemos firmado dos importantes convenios con el gobierno provincial que demuestran cual es el norte de nuestra política.

El convenio con el ministerio de Educación para el uso de espacios deportivos culturales en los establecimientos educativos y la firma del compromiso de traspaso del edificio del Centro de Encuentro a nuestro municipio.

En nuestro primer año construiremos dos playones deportivos y trabajaremos para inaugurar el playón deportivo del Chanico y el centro de encuentro, obras que lucen abandonadas y la sociedad espera disfrutar de esos espacios hace más de 9 años.

Esta gestión apostará fuertemente a la vinculación público privada en cada uno de las áreas municipales.

El deporte y la cultura no será la excepción, proponemos la implementación de un plan de acompañamiento a instituciones que aseguren el crecimiento y autonomía financiera de los mismos.



Como primera medida, junto al gobierno Provincial acompañaremos al club Independiente en la construcción de la cancha de césped sintético, material que ha sido adquirido con fondos municipales en el año 2021.

Es compromiso de esta gestión acompañar también al club San Martin en la adquisición del césped sintético para su institución. En cuanto a la cultura, nuevos espacios serán incorporados al finalizar la obra del auditorio del centro de encuentro. Asimismo volveremos a ser sede del precosquin, implementaremos el programa nuevos valores artísticos, organizaremos el tercer encuentro de Hilanderas, entre otras actividades.

Esquel ciudad Turística: Mediante este eje proponemos posicionar a Esquel como destino y como ciudad que ofrece experiencias únicas. A través del despliegue de todo el potencial natural que nuestro ecosistema local posee, el turismo será un facilitador del crecimiento sostenible e inclusivo, garantizando el futuro económico, como así también la conservación y la gestión adecuada de su entorno social y natural. Apostamos fuertemente al turismo como despegue económico de nuestra ciudad, es por ello que invitamos al sector y a los integrantes del HCD al debate y tratamiento de los proyectos de ordenanzas elaborados por nuestros funcionarios y concejales, que estaremos presentando esta semana.

En primer lugar, presentaremos el plan de Promoción de la Inversión Turística y Capacitación de la Pequeña y Mediana empresa vinculada a la Industria del Turismo.

Este proyecto de promoción fue elaborado hace mas de un año, anunciado durante la campaña electoral y utilizado para invitar a grandes inversores a conocer nuestras bellezas naturales y a acompañarnos en el crecimiento de nuestra ciudad. Este mes tendremos la visita de 5 inversores hoteleros y están muy avanzadas las gestiones para lograr la firma para la construcción del primer hotel 4 estrellas en nuestra ciudad.

Además, estaremos elevando al HCD los proyectos de ordenanza de normalización de oferta de servicios turísticos y de alquiler temporario de inmuebles y vehículos. En estos primeros meses hemos iniciado, junto a la Administración de Vialidad Provincial, la primera etapa de mejora del camino que va desde la Laguna La zeta hasta el Percy, siendo este parte de un ambicioso circuito deportivo/turístico que denominamos “corredor de las lagunas”.

Agradezco a los inversores que desde principio de año están invirtiendo y trabajando en el crecimiento urbanistico sobre este circuito, Pueblo Carao permitirá que esquelenses y visitantes puedan disfrutar de las actividades en la laguna y las vistas privilegiadas.

En cuanto a posicionamiento turístico de nuestra ciudad, estamos trabajando junto a la Secretaria de turismo en el relevamiento y puesta en valor de senderos y refugios con el objetivo de convertirnos en la capital provincial del senderismo y montañismo. Por último, quiero felicitar a quienes hicieron posible que Esquel vuelva a ser sede la fiesta Nacional de la Trucha después de 14 años. Gracias Rudy Murua, Diego Lapenna y Mariano.

Esquel ciudad que crece: Planificamos este eje buscando promover el crecimiento integral, abordando de manera efectiva y coordinada aspectos claves como la producción local, el comercio, el turismo, la modernización, la construcción del parque industrial y el apoyo continuo a emprendedores, teniendo como principal propósito impulsar la economía local, fortalecer el tejido empresarial y mejorar la calidad de vida de la comunidad de Esquel.

Implementaremos en este primer año el programa de capacitaciones y la plataforma conectar empleo porque entendemos que es fundamental brindar oportunidades de formación que potencien habilidades y faciliten la inserción en el mercado laboral. Ofreceremos una amplia variedad de programas de capacitación diseñados para atender diversas necesidades y sectores laborales.

Entre ellas se incluyen capacitaciones en oficios tradicionales, programas específicos dirigidos al sector de la construcción, formación digital orientada a la nueva empleabilidad, cursos destinados al sector turístico y al comercio, así como iniciativas de capacitación en prácticas ambientales sostenibles En cuanto al trabajo en conjunto con el HCD, estaremos enviando este mes el proyecto de ordenanza denominado “Hecho en Esquel” elaborado por funcionarios y concejales.

El sello Hecho en Esquel identificará a emprendedores, productos y servicios que cumplen con altos estándares ambientales, sociales y de mercado.

Este proyecto incluye incentivos fiscales y líneas de crédito preferenciales, entre otros beneficios. En cuanto al funcionamiento del CAPEC trabajaremos para expandir nuestras capacidades y diversificar las opciones de producción ofrecidas, formularemos proyectos con el propósito de obtener financiamiento para ampliar las instalaciones con la incorporación de una sala de destilado y una sala para productos cárnicos.

En los primeros días de gestión hemos iniciado las primeras obras en el Parque Industrial de nuestra ciudad, La construcción del cerco perimetral, cordones cuneta y caseta de acceso.

Es un paso importante en nuestra visión de ciudad, ya que ayuda a establecer un ambiente seguro y ordenado para las actividades industriales y de distribución. Iniciaremos la segunda etapa de instalación de balanza y control de cargas y enviaremos a este HCD una modificación de la ordenanza de Parque Industrial que permitirá, mediante beneficios, el acceso de empresas e inversiones tan necesarias para la generación de empleo.

Dentro del plan denominado “Invertí en Esquel” hemos finalizado la elaboración de un Brochure de promoción de nuestra ciudad dirigido a inversores interesados en establecerse en nuestra comunidad, enfatizando las oportunidades y ventajas competitivas que ofrecemos como destino de inversión. Nos enfocaremos en atraer inversiones en sectores clave como agroalimentos, turismo, energías limpias, entre otros.

Esquel ciudad Inclusiva y ciudad saludable : En este eje estratégico nos orientamos a la protección y promoción de los derechos humanos, basado en los principios de equidad, universalidad, integralidad, progresividad y participación social, en pos del empoderamiento de las comunidades y la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos.

Con el compromiso de seguir acompañando a las Familias de Esquel ofrecemos desde nuestra gestión un espacio de contención social para adultos, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, trabajando codo a codo con las instituciones descentralizadas, Ministerio de Familia, actores de la sociedad civil y los equipos técnicos de la secretaria.

Seguiremos ofreciendo al Vecino alternativas como los microcréditos y convenios de materiales entendiéndolo como una modalidad de cooperación para alcanzar a más vecinos con el compromiso de cada uno de ellos en pagar en accesibles cuotas el acceso a materiales para el mejoramiento de sus viviendas y adquirir artefactos.

Elaboramos junto a la dirección de protección civil un censo sociodemográfico de la ciudad conformando una base de datos fundamental para la toma de decisiones en función de la información, considerando que cualquier política pública que se quiera implementar tendrá mayor impacto en la sociedad si se basa en la información y la estadística.

Fortaleceremos junto con el área de producción las ofertas de capacitaciones laborales y educativas, asimismo llevaremos adelante acciones concretas en promoción y prevención de la salud, y haremos hincapié en la asistencia alimentaria con profesionales en nutrición y Trabajo Social con la premisa de lograr la comensalidad familiar.

En nuestra gestión la discapacidad será atendida en forma transversal a todas las áreas, promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación activa de todos los ciudadanos en la vida social, económica y cultural de Esquel. Trabajaremos en lograr el acceso al empleo, la formación profesional y el emprendedurismo para grupos en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Esquel ciudad educadora y ciudad inteligente: Tenemos como objetivo la promoción de la educación como motor de la transformación social y de la formación personal y colectiva, entendiendo la educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida y a través de distintas modalidades, y que atraviesa todos los ámbitos de la vida de los vecinos en nuestra comunidad. Formularemos programas educativos que atiendan a la igualdad de oportunidades, la equidad y heterogeneidad social.

Favoreciendo acciones educativas que contribuyan a la producción de bienes y servicios vinculados al conocimiento, y a generar iniciativas sustentables de crecimiento.

Iniciaremos el programa de apoyo escolar para estudiantes de los niveles Primario y Secundario en las sedes de las Juntas Vecinales y potenciaremos el programa de becas estudiantiles para los estudiantes de diversos niveles del sistema formal garantizando la igualdad de oportunidad para estudiar.

Asimismo, llevaremos adelante el programa de alfabetización y alfabetización digital para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores; y fortaleceremos el funcionamiento de nuestros puntos digitales como centros de capacitación presenciales y/o a distancia. Seguiremos acompañando y colaborando con el gobierno provincial en el mantenimiento y acondicionamiento de todos los establecimientos educativos de nuestra ciudad.

Es y será una obligación de esta gestión ocuparse de un pilar tan importante de toda sociedad como lo es la educación.

En cuanto a nuestro eje Esquel Ciudad Inteligente proponemos impulsar y aplicar de manera progresiva las Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de mejorar la gestión, promover un equilibrio económico, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y fomentar condiciones medioambientales más favorables.

La implementación de soluciones digitales comprende la creación de plataformas digitales y aplicaciones móviles que permitan ofrecer servicios municipales más accesibles y eficientes, facilitando la comunicación entre los ciudadanos y el municipio.

En apenas 3 meses de gestión hemos hecho posible la llegada del elemento fundamental de toda ciudad Inteligente. La fibra Óptica ha llegado a Esquel y muchos vecinos ya están disfrutando de un servicio de calidad. La creación del polo tecnológico Esquel ya está en marcha, Este espacio estará diseñado para albergar educación, conocimiento y empresas dedicadas al software, hardware, informática, electrónica y telecomunicaciones, brindándoles condiciones competitivas y fomentando la incubación de nuevas pymes.

Por último, en cuanto a obras, gestiones y servicios permítanme explayarme sobre las decisiones tomadas al inicio de la gestión y los desafíos para este primer año Hemos vuelto a crear la UEPROMU (unidad de proyectos municipales) que nos permitirá no solo elaborar los proyectos necesarios para cada área municipal, sino también trabajar en el planeamiento urbano, el ordenamiento de los servicios y el acceso a la vivienda digna de las familias esquelenses. Dentro de las gestiones concretadas en apenas 3 meses podemos detallar, la adjudicación y firma de contrato con el IPV por 50 viviendas (obra importante no solo por la solución habitacional sino también por la generación de puestos de trabajo), el lanzamiento del plan de cordones cuneta y adoquinado de 50 cuadras ( de las cuales ya hemos finalizamos 3 cuadras y en los últimos dias efectuamos la apertura de 4 cuadras más), la firma del convenio con el Banco Chubut para financiamiento de obras con tasa subsidiada, la entrega de 45 lotes con servicios en valle chico que permitirán a las familias poder empezar a construir sus viviendas, que permita que los sueños y esperanzas de se vean materializados.

Continuamos con obras importantes en la ciudad, junto al ipv y cooperativa 16 de octubre trabajamos en la culminación de la línea de baja tensión para poder llevar el servicio eléctrico a los vecinos, tanto a los que ya están asentados, como a las nuevas familias.

Iniciaremos, en los próximos días, la obra de mejoramiento de la costanera sobre la calle Cámpora. En esta primera etapa trabajaremos entre las avenidas Alvear y Ameghino. Este Proyecto incluirá una bicisenda, espacios verdes y mobiliario urbano que permitan a los vecinos y visitantes disfrutar del espacio público y embellecer el acceso a nuestra ciudad.

En cuanto a obras de gas, licitaremos la primer etapa de la obra de valle chico, compraremos los materiales para iniciar la obra de gas de los 41 lotes de matadero, culminaremos la obra de planta de gas de los cóndores mediante un novedoso esquema financiero e incluiremos dentro del plan calor las conexiones domiciliarias de gas que nuestras familias necesitan. Estamos proyectando junto al IPV un nuevo promeba, aquí queremos solicitar y agradecer la paciencia y el trabajo en conjunto con los vecinos.

No queremos continuar con la política de los últimos años que ha otorgado parcelas en donde no solo no hay servicios sino que no son aptos para que las familias se asienten, no queremos ofrecer falsas esperanzas, queremos entregar un espacio digno, con cordones, iluminación, servicios básicos y sobre todo con seguridad, donde los vecinos puedan vivir sin el miedo de saber que frente a cualquier eventualidad climática pueden perder todo lo que tienen.

En cuanto a proyectos estamos trabajando en la creación de una unidad de viviendas que permita la construcción de las soluciones habitacionales a menor costo. En este sentido ya hemos firmado con el IPV el primer convenio por 4 viviendas por obra delegada.

Por otro lado, en el presente año iniciaremos el proyecto de “Construcción de viviendas con madera proveniente de los bosques comunales”, el mismo permitirá aprovechar y mejorar el manejo de nuestros bosques, atender la demanda habitacional, generar mano de obra y movilizar el mercado de la construcción en madera. El mismo tendrá el acompañamiento de importantes instituciones como el CIEFAP, INTA y la Secretaría de Bosques de la provincia.

En cuanto a obras importantes, necesarias y costosas, junto al gobierno provincial hemos iniciado la búsqueda de financiamiento para la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, el nuevo módulo de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y la culminación del nuevo aeropuerto.

Obras que nos permitirán mejorar los servicios y proyectar la ciudad para las próximas generaciones. Asimismo, iniciaremos las gestiones ante el ABBE solicitando las hectáreas que acompañen el crecimiento demográfico y sus necesidades.

Por último, en cuanto a los servicios brindados por la municipalidad, hemos finalizado junto a los funcionarios un análisis sobre el funcionamiento de cada área, y estamos evaluando las fortalezas, debilidades, estado de maquinarias, necesidad de inversión y cantidad de personal por servicio.

Elaboraremos un nuevo diagrama de trabajo que permitirá lograr la eficiencia que pregonamos y la mejora en la calidad del servicio brindado. Hemos duplicado en apenas dos meses de trabajo la cantidad de toneladas de residuos en nuestra planta de tratamiento y elaborado los proyectos de ordenanza sobre grandes generadores y plan GIRSU que nos permitirán mejorar la situación con la que nos encontramos.

Solicito y agradezco la paciencia de los vecinos, todo cambio genera conflictos pero estamos convencidos que vamos por buen camino.

Funcionarios, concejales y vecinos de nuestra ciudad tenemos la necesidad y obligación de involucrarnos en lo de todos, de protagonizar cada uno el cambio cultural. No podemos mirar para otro lado ante quienes no cumplen las normas, ni avalar actitudes que dañan la sana convivencia.

No podemos ser individuos, debemos ser comunidad, y no podemos esperar todo del estado.

El cambio empieza en cada uno de nosotros, en nuestras actitudes cotidianas como vecinos y ciudadanos. La ciudad nos pide que se debatan políticas públicas que generen puestos de trabajo, crecimiento económico y urbanístico.

La ciudad espera y merece un debate amplio y profundo sobre nuestra matriz productiva, el progreso y la inclusión de las actuales y futuras generaciones…

La Ciudad y nuestro presente no se cambian con palabras; se cambia con hechos.

Daremos todo y nos esforzaremos para lograr el verdadero cambio en Esquel.

Muchas gracias y a seguir transformando nuestra querida Ciudad!

Dejo inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Esquel.