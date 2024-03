La responsable de la Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos, Mariana López Rey, dialogó con la prensa y se refirió a las gestiones y trabajos que están realizando para mejorar las condiciones de la instalación.

En primer lugar, López Rey hizo hincapié en la bomba de los liquidos lixvidiados del módulo 1 del relleno sanitario y señaló que "no estaba funcionando en el momento que se hicieron los muestreos. Hay una mala ejecución de obra, detectamos que el cableado de la bomba está sin la protección térmica, sobre un asiento de suelo que no es el correcto". "Esto hizo que este cable se estrangule y se corte, está suelto sobre el suelo. Esto no es una ejecución correcta de obra", puntualizó.

Por otro lado, indicó que "en el predio por afuera de la planta se han depositado vehiculos. Ni bien iniciamos las gestiones con el intendente mantuvimos una reunion con la doctora Conesa para ver como estaba esta situación, para ver la posibilidad de tomar una decisión".

"Con respecto a los autos, para retirar los vehiculo tenemos que contar con un predio acorde", dijo y señaló que "para hacer compactación y subasta, hay que pedir los certificados de dominio, registar a cada uno de los propietarios de los vehículos, dar un tiempo prudencial y después se puede tomar la decisión de subastar y compactar".

De todos modos, la responsable de la PTRSU reconoció que "en la planta hay determinadas mejoras, como establecer un doble turno de trabajo para recuperar material. Comenzamos con una recuperación de dos a tres fardos por día, y hoy estamos de cuatro a seis fardos por día".

"Arrancamos con una situaicón compleja en cuanto a los residuos. Vamos encaminados a dar soluciones certeras y técnicas", concluyó.

E.H