En tiempos en los que a nivel nacional se investigan extorsiones por parte de referentes de distintos movimientos respecto al manejo de planes sociales, en Chubut se acaba de denunciar un caso similar pero que involucra a un gremio de trabajadores: el Sindicato de Camioneros.

La diputada provincial del bloque oficialista, Leticia Magaldi, indicó que su hermano fue echado de una empresa de transporte de combustibles de Comodoro Rivadavia por "aprietes" del gremio que conduce a nivel nacional Hugo Moyano al no querer participar de una manifestación que se realizó el pasado 9 de mayo.

En declaraciones a Radiovisión, la legisladora narró que todo comenzó el jueves 9 de mayo cuando se realizó el paro nacional de actividades, "mi hermano se presentó a trabajar y dijo prefiero que me descuenten el día, pero no quiero participar". A partir de allí de acuerdo a lo expresado por Leticia Magaldi, cuando su hermano "el martes se presenta a trabajar, le dicen que estaba despedido".

Tras recordar que tiene 6 años de antigüedad y que se desempeñaba en el área de Recursos Humanos de la empresa TransBahía, la diputada dijo que su hermano "se comunica con uno de los gerentes, quien le dice que eso había sido una decisión de Hugo Goyeneche, que es el presidente de la compañía".

Sin embargo, trascendieron una serie de audios de whatsapp que apuntan directamente al gremio de Camioneros como responsable del despido, que la legisladora consideró como "injustificado".

Magaldi indicó que "como el telegrama no había llegado, le aconsejé (a su hermano) que no se retire (de la empresa) porque podía ser abandono de trabajo" por lo que permaneció en su puesto laboral, "mientras que el telegrama llegó a las 5 de la tarde a la casa".

De acuerdo a lo expresado por la diputada "el telegrama decía: prescindimos de sus servicios, pero tiene fecha de 10 de mayo, un día después de esta marcha". Y agregó: "la diputada (por Tatiana Goic) que es parte de este gremio había llevado gente hablando de los despidos" dijo en relación a la esposa de Luciano Gómez, secretario adjunto del gremio de Camioneros.

En uno de los mensajes que se viralizaron se escucha a alguien, que pertenecería al sindicato, preguntarle a Camilo Garza, delegado en TransBahía por el despido del trabajador. "¿Quién lo echó, el sindicato o la empresa?" a lo que Garza responde: "Sí, de parte del gremio fue. Hay tres en la lista, que no se sabe qué va a pasar. Arrancaron con él y si no siguen participando van a seguir con el resto. Y no va a ser únicamente acá sino con varias empresas", advirtió respecto a otros despidos que se pueden dar si los trabajadores no participan de las manifestaciones.

También el delegado explica con relación al día del paro nacional que "se tomó asistencia varias veces y no participó. Y eso lo decide el gremio, no lo decido yo. Y si no está, listo. Ahora toman asistencia quien vino, quien no vino. Te cuentan cuánta gente hay. Van a empezar a descontar el día y van a empezar a echar. Son órdenes del gremio".

Hablando de su hermano, la diputada explicó que "Mauricio nunca comentó en su trabajo que tenía una hermana que era diputada. A mí me duele tener que venir a exponer esto. Porque es exponer a mi familia" y se preguntó: "¿Tomar lista?. ¿Van a la escuela?".

Fuente: ADN