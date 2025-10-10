Streaming paleontológico: "Expedición Cretácica I" y revelación del dinosaurio favorito

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizó una innovadora transmisión en directo de una campaña paleontológica en la Patagonia. El streaming, denominado "Expedición Cretácica I", permitió al público presenciar el trabajo de los investigadores en un yacimiento de Río Negro, cerca de General Roca.

La transmisión se llevó a cabo entre el 6 y el 10 de octubre de 2025 a través de YouTube e Instagram en el canal Paleocueva Lacev (https://www.youtube.com/@paleocueva_lacev). La campaña, liderada por el científico Federico Agnolín (LACEV-MACN-CONICET), se centró en un sitio clave de unos 70 millones de años de antigüedad, considerado "la ventana más completa del continente" para estudiar el mundo de los dinosaurios antes de su extinción.

El objetivo principal de esta etapa fue encontrar los restos faltantes del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio inédito cuya garra se descubrió en 2024. Los espectadores pudieron ver en tiempo real la extracción de fósiles e interactuar con los científicos.

En un momento de la actividad, y buscando humanizar la labor científica, los expertos compartieron un dato curioso y personal: cuál es su dinosaurio favorito. La revelación dejó ver el lado más apasionado de los paleontólogos, al punto que algunos de ellos mostraron que llevan su criatura prehistórica predilecta tatuada en la piel.

La iniciativa del CONICET, que fue posible gracias a la instalación de internet satelital en el campamento, buscó acercar el conocimiento de estas fascinantes criaturas al público general.

E.B.W.