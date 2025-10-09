Por salud de Pablo Alarcón, el actor Diego Pérez se suma a la obra “Es Complicado” en Esquel

La producción de la obra teatral "Es Complicado" confirmó que el actor Diego Pérez se sumará al elenco para la función programada en Esquel, reemplazando a Pablo Alarcón. La función se mantiene para el próximo lunes 13 de octubre a las 21:00 hs en el Auditorio Municipal.

El cambio se debe a motivos de salud de Pablo Alarcón. Según comunicó la producción, el actor sufrió un episodio mientras se encontraba en Neuquén y, por recomendación médica, fue internado y derivado a la ciudad de Buenos Aires.

La función se mantiene con el nuevo actor

A pesar de este imprevisto, la producción, a cargo de Jesús Sepúlveda, decidió seguir adelante con la gira y cumplir con los compromisos asumidos.

"Entendemos que era importante informar lo sucedido y agradecemos su comprensión y apoyo, los esperamos", indicó la producción.

De esta manera, la actriz Claribel Medina compartirá escenario con Diego Pérez en la presentación de la comedia en el Auditorio Municipal.

F.P