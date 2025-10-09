10°
Jueves 09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Por salud de Pablo Alarcón, el actor Diego Pérez se suma a la obra "Es Complicado" en Esquel

La función se mantiene para este lunes 13 de octubre a las 21 hs en el Auditorio Municipal, donde Diego Pérez acompañará a Claribel Medina en el escenari
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La producción de la obra teatral "Es Complicado" confirmó que el actor Diego Pérez se sumará al elenco para la función programada en Esquel, reemplazando a Pablo Alarcón. La función se mantiene para el próximo lunes 13 de octubre a las 21:00 hs en el Auditorio Municipal.

 

 

El cambio se debe a motivos de salud de Pablo Alarcón. Según comunicó la producción, el actor sufrió un episodio mientras se encontraba en Neuquén y, por recomendación médica, fue internado y derivado a la ciudad de Buenos Aires.

 

 

 

La función se mantiene con el nuevo actor

 

A pesar de este imprevisto, la producción, a cargo de Jesús Sepúlveda, decidió seguir adelante con la gira y cumplir con los compromisos asumidos.

 

 

"Entendemos que era importante informar lo sucedido y agradecemos su comprensión y apoyo, los esperamos", indicó la producción.

 

 

De esta manera, la actriz Claribel Medina compartirá escenario con Diego Pérez en la presentación de la comedia en el Auditorio Municipal.

 

 

F.P

 

