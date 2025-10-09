"Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al reclamo y las medidas de fuerza llevadas a cabo por el sindicato SOEME en las áreas de Obras Públicas y Obras Particulares, asegurando que los planteos se resolverán mediante el diálogo y que las acciones gremiales no se justifican.

El mandatario explicó que mantuvo una reunión de tres horas con dirigentes del gremio y delegados de las áreas para abordar los planteos, que calificó como "cuestiones del día a día".

Inversión en flota vehicular y alquiler de equipos

Taccetta rechazó la idea de que la gestión esté desmantelando el área y subrayó la inversión realizada: "Hemos hecho una inversión enorme en distintos vehículos... se va a entregar ahora el vehículo para la limpieza de las calles, [y] está en carpeta la compra de una motoniveladora". El intendente destacó que, tras 18 años, el área podría contar con una motoniveladora nueva.

Respecto al mantenimiento de vehículos, se aclaró que la motoniveladora que está en reparación es un equipo antiguo y que el arreglo puede demorar hasta 15 días.

Además, el intendente mencionó que se está evaluando la posibilidad de alquilar una motoniveladora a una empresa privada. "Sería mucho más económico y estaría trabajando mucho más tiempo", explicó, argumentando que no sería eficiente tener un equipo propio utilizándose solo cuatro horas al día.

El foco en el diálogo y la situación económica municipal

Taccetta valoró que la gestión municipal ha realizado "más cambios de vehículos y flota vehicular" que otras administraciones. "Estamos al día con los sueldos, seguimos invirtiendo en obras para la ciudad y en equipamiento para las áreas municipales. No estamos en la situación de otros municipios que no logran cumplir con sus obligaciones básicas”, afirmó.

En cuanto a otros reclamos, como las horas extras, el intendente señaló que se tratarán con las autoridades correspondientes cuando regrese la Directora de Capital Humano, pero insistió en que no son motivos para medidas de fuerza: “No creo que amerite una medida de fuerza un problema de marcación de ingreso y salida de los empleados".

El intendente concluyó que la gestión busca fortalecer los servicios a la comunidad con obras en ejecución (bacheo, pavimento y adoquinado) y equipamiento en funcionamiento, y espera que los problemas se resuelvan mediante el diálogo.

