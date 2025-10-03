Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"

El programa de sensibilización turística integral fue presentado por la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti y los integrantes del equipo técnico Mariela Garayo y Facundo Gajardo. Tendrá un año de duración y será destinado a vecinos y actores clave de la comunidad de Esquel.

Bajo el lema “Esquel tu ciudad, todos somos anfitriones”, la funcionaria recalcó que este programa buscará sensibilizar a la comunidad sobre el impacto positivo de la actividad turística a través de capacitaciones y presencia en los barrios de Esquel.

“Desde que iniciamos la gestión con el intendente Taccetta se planteó el hecho de trabajar en la promoción turística a nivel interno”, contó Andolfatti y recordó otros programas como “Turismo y Escuelas”, una iniciativa destinada a estudiantes de escuelas secundarias que alcanzó a más de 500 personas.

Desde el equipo técnico, adelantaron que el programa tendrá dos etapas: una etapa territorial que consistirá en la capacitación de vecinos de diferentes barrios y sectores de la ciudad, y un ciclo de capacitaciones específicas a actores clave de la comunidad, destinada a personas que están en contacto permanente con turistas. Serán doce actores claves de diferentes rubros y servicios.

La primera capacitación será el lunes 6 de octubre a las 10 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal y tendrá una hora de duración. La iniciativa estará destinada a panaderías y mozos, como así también personas que brinden atención al público en locales gastronómicos.

Sorteos, premios e inventivos para los participantes

La funcionaria e integrantes del equipo técnico adelantaron que habrá incentivos para quienes participen en el programa. “El programa finalizará con sorteos de kayak, bicicletas, bastones e indumentaria”, aseguró Andolfatti y agregó que “los sorteos fueron pensados estratégicamente con elementos valiosos para que la gente pueda disfrutar de actividades al aire libre”.

“Esperamos que la comunidad acompañe, invitamos a todos los vecinos a participar. Todos somos parte del turismo, desde playeros, mozos, panaderos hasta personas que trabajen en atención al público”, contaron desde el equipo técnico y agregaron que “la idea es que la gente conozca el trabajo que hacemos desde la Subsecretaría, que puedan direccionar los turistas a la Oficina de Informes y también puedan conocer todas las actividades que se pueden realizar en nuestra localidad”.



